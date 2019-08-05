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РИА Новости

Мэр Якутска наградила медсестру, которая спасла тонувшего в реке мужчину

Вчера, 10:44
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© Фото : Республиканская больница №2 Центр экстренной медицинской помощиМедсестры Сайыына Слепцова и Марианна Григорьева, спасавшие утопающего мужчину
Медсестры Сайыына Слепцова и Марианна Григорьева, спасавшие утопающего мужчину
© Фото : Республиканская больница №2 Центр экстренной медицинской помощи
Медсестры Сайыына Слепцова и Марианна Григорьева, спасавшие утопающего мужчину. Архивное фото
ЯКУТСК, 5 авг - РИА Новости. Мэр Якутска Сардана Авксентьева наградила медсестру республиканской больницы Сайыыну Слепцову, которая спасла тонувшего в реке мужчину, сообщает пресс-служба городской администрации.
Награждение молодой сотрудницы отделения функциональной диагностики республиканской больницы №2 - Центра экстренной медицинской помощи прошло в понедельник во время еженедельной планерки с активом города.
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Пациент встретился с медсестрой, которая лечила его от рака 30 лет назад30 лет назад 9-летнего Рому спасли от рака крови врачи одной из челябинских поликлиник. Тогда за мальчиком ухаживала медсестра Валентина Соколова, которая в свои 80 лет работает в поликлинике до сих пор. Спустя годы Роман пришел встретиться со своей любимой медсестрой.
Сайыына Слепцова 29 июля спасла тонущего в реке Лене мужчину.
"Увидев человека в опасности, не думая ни о себе, ни о семье, ни о маленьких детях, бросилась в воду и вытащила большого взрослого мужчину. Спасибо большое", - приводятся слова мэра.
"В ту минуту я даже не подумала, что он мог утянуть меня за собой, была только мысль побыстрее его вытащить и бежать за дочкой в детсад", - поделилась девушка с журналистами.
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