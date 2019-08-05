Мэр Якутска наградила медсестру, которая спасла тонувшего в реке мужчину

Пациент встретился с медсестрой, которая лечила его от рака 30 лет назад

30 лет назад 9-летнего Рому спасли от рака крови врачи одной из челябинских поликлиник. Тогда за мальчиком ухаживала медсестра Валентина Соколова, которая в свои 80 лет работает в поликлинике до сих пор. Спустя годы Роман пришел встретиться со своей любимой медсестрой.