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РИА Новости
Теплоснабжение

ФАС РФ против резкого повышения сетевых тарифов при их дифференциации

Вчера, 10:41
23
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба РФ выступает против резкого повышения тарифов на передачу электроэнергии при их дифференциации, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Виталий Королев через представителя.
При перекрестном субсидировании между группами потребителей за более низкие тарифы для населения и всех, кто приравнен к нему, доплачивают остальные потребители. Нагрузку по субсидированию несут потребители распределительных электросетей. При этом крупные предприятия подключены напрямую к более мощным магистральным сетям ФСК и у них нет такой соцнагрузки. Для перераспределения объемов перекрестного субсидирования на крупную промышленность обсуждается дифференциация тарифов ФСК с их повышением для крупных потребителей и снижением благодаря этому для более мелких.
"Антимонопольная служба считает категорически неприемлемым резкий рост тарифов для любых категорий потребителей. Принятые ранее в правительстве РФ и реализованные в последние четыре года ФАС в сфере тарифного регулирования решения, которые заключались в поэтапном изменении тарифов ФСК темпом выше тарифов распределительного сетевого комплекса, являются наиболее сбалансированными", - заявил Королев.
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"Безусловно, антимонопольное ведомство при принятии решений руководствуется ориентиром, который был дан председателем правительства РФ, а именно - изменение тарифов не выше темпов инфляции", - подчеркнул замглавы ФАС.
В июле газета "Ведомости" писала, что первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов поручил министерствам и ФАС оценить возможные последствия от введения платы за резерв мощности и дифференцированных тарифов на передачу электроэнергии по магистральным и распределенным сетям.
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ТеплоснабжениеФедеральная антимонопольная служба РФ
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