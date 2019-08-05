Жительница Франции отравилась моющим средством в элитном ресторане

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Молодая француженка находится в критическом состоянии после отравления моющим средством, которое ей по ошибке подали в элитном ресторане вместо сока, пишет газета Молодая француженка находится в критическом состоянии после отравления моющим средством, которое ей по ошибке подали в элитном ресторане вместо сока, пишет газета Ouest-France

Инцидент произошел на прошлой неделе в элитном ресторане отеля La Fontaine aux Bretons в коммуне Порник (департамент Атлантическая Луара), куда 22-летняя девушка пришла поужинать со своими родителями.

Родители рассказали, что когда их дочь выпила предложенную жидкость, ее вырвало веществом, которое обожгло кожу даже сквозь платье.

Она была экстренно доставлена в больницу города Нант и введена в состояние искусственной комы.

Как сообщила жандармерия, вещество являлось "промышленным средством для мытья посуды, содержащим едкий натр". Согласно первоначальным данным расследования, емкость с веществом по ошибке поставили в холодильник с прохладительными напитками.

Отец девушки со ссылкой на медиков сообщил, что его дочь "рискует потерять пищевод".