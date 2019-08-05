В Перми умер один из пострадавших при ЧП на пороховом заводе

ПЕРМЬ, 5 авг - РИА Новости. Один из серьезнее всего пострадавших при ЧП на пороховом заводе в Перми рабочий скончался в больнице, сообщил РИА Новости генеральный директор ФКП "Пермский пороховой завод" Олег Миргородский.

На минувшей неделе на площадке ФКП "Пермский пороховой завод" во время работы со специзделиями произошел хлопок, в результате которого пятеро работников получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. У двух из пострадавших, по словам Миргородского, были ожоги 60% и 35% тела. По данному факту следственным отделом по Кировскому району г. Перми СУСК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

"Наиболее пострадавший Стародубов Алексей Олегович скончался 4 августа в 18.32 (16.32 мск - ред.). У еще одного сильно пострадавшего состояние стабильно тяжелое. Трое других находятся в медицинском учреждении под наблюдением медиков", - рассказал Миргородский.

Гендиректор предприятия отметил, что материальная компенсация пострадавшим будет выплачена "в строгом соответствии с коллективным договором и действующим законодательством". "На сегодняшний день социальные службы завода общаются с семьей Стародубова на предмет организации похорон. Это первое, что необходимо сделать. Все затраты на данное мероприятие завод берет на себя. Как только его проведем, начнем общаться с членами семей, которые претендуют на выплаты, и эти выплаты будут сделаны", - пояснил Миргородский.

Ранее президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс сообщил, что если ЧП на пороховом заводе будет признано страховым случаем, то в соответствии с имеющимся договором страхования, заключенным с АО "АльфаСтрахование", суммы выплат в зависимости от травм будут до 2 миллионов рублей.