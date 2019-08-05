Сенатор Олег Морозов рассказал о знакомстве с Путиным

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сенатор от Татарстана Олег Морозов, который в 1999 году был лидером депутатской группы "Российские регионы" в Госдуме, рассказал РИА Новости о том, как 20 лет назад познакомился с президентом РФ Владимиром Путиным: по его словам, чувствовалось, что тот уже тогда был "очень внутренне готов к своей дальнейшей президентской судьбе".

Девятого августа 1999 года президент РФ Борис Ельцин объявил об отставке правительства Сергея Степашина, временное исполнение обязанностей премьер-министра было возложено на Владимира Путина, который в этот же день ранее был назначен первым заместителем председателя правительства. Кандидатура Путина была внесена в Госдуму для утверждения на посту премьер-министра, в этот же день в ТВ-обращении Ельцин назвал Путина преемником.

"Прекрасно помню этот момент нашей истории. Путина мало кто знал лично. Я его впервые увидел на послании Ельцина Федеральному Собранию сразу после его назначения Путина председателем ФСБ. Мой друг, Артур Чилингаров, показал на него и сказал "Сильный мужик!" - вспоминает Морозов.

Его первая личная встреча состоялась после того, как Борис Ельцин внёс кандидатуру Путина в Госдуму для утверждения премьер-министром и тот встречался со всеми лидерами фракций.

"Поразило несколько вещей. Первая: он был готов к встрече в том смысле, что знал мою биографию от и до. Спросил про мою работу в ЦК КПСС. Сослался на какой-то сюжет из моих выступлений в Думе. Второе: был очень внутренне готов к своей дальнейшей президентской судьбе. Это чувствовалось. То есть давал понять, что должность премьера ему по плечу. Сказал: я же в спорте борец, проигрывать не привык", - отметил Морозов.

Он вспоминает, как Путин на той встрече все время что-то писал в своём блокноте.