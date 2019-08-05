Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T10:13Z
https://ria.ru/20190805/1557167455.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150800/52/1508005204_0:0:2971:1671_1036x0_80_0_0_6f11ae0eb658fafe8b39e39ef8396094.jpg
РИА Новости

Сенатор Олег Морозов рассказал о знакомстве с Путиным

Вчера, 10:13
1150
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Морозов
Олег Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сенатор от Татарстана Олег Морозов, который в 1999 году был лидером депутатской группы "Российские регионы" в Госдуме, рассказал РИА Новости о том, как 20 лет назад познакомился с президентом РФ Владимиром Путиным: по его словам, чувствовалось, что тот уже тогда был "очень внутренне готов к своей дальнейшей президентской судьбе".
Девятого августа 1999 года президент РФ Борис Ельцин объявил об отставке правительства Сергея Степашина, временное исполнение обязанностей премьер-министра было возложено на Владимира Путина, который в этот же день ранее был назначен первым заместителем председателя правительства. Кандидатура Путина была внесена в Госдуму для утверждения на посту премьер-министра, в этот же день в ТВ-обращении Ельцин назвал Путина преемником.
Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью
17 июня 2017, 15:41
Кучерена раскрыл подробности знакомства Путина и Стоуна
"Прекрасно помню этот момент нашей истории. Путина мало кто знал лично. Я его впервые увидел на послании Ельцина Федеральному Собранию сразу после его назначения Путина председателем ФСБ. Мой друг, Артур Чилингаров, показал на него и сказал "Сильный мужик!" - вспоминает Морозов.
Его первая личная встреча состоялась после того, как Борис Ельцин внёс кандидатуру Путина в Госдуму для утверждения премьер-министром и тот встречался со всеми лидерами фракций.
"Поразило несколько вещей. Первая: он был готов к встрече в том смысле, что знал мою биографию от и до. Спросил про мою работу в ЦК КПСС. Сослался на какой-то сюжет из моих выступлений в Думе. Второе: был очень внутренне готов к своей дальнейшей президентской судьбе. Это чувствовалось. То есть давал понять, что должность премьера ему по плечу. Сказал: я же в спорте борец, проигрывать не привык", - отметил Морозов.
Он вспоминает, как Путин на той встрече все время что-то писал в своём блокноте.
"А потом посмотрел записи и начал: вот вы сказали... И стал в деталях разбирать каждый сюжет нашей беседы. Я обалдел! Это было очень неожиданно и показательно. Я понял: Чилингаров прав. Это будущий лидер. Хотя тогда не понимал, как это должно произойти технически. Ну, а потом последовало известное обращение Ельцина (про преемника)", - заключил сенатор. -0-
4300016
Обсудить 0
Олег МорозовВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Монеты номиналом 50 копеек
Эксперты предупредили о возможной технической рецессии в экономике России
РИА
Новости
Сотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму. 5 августа 2019
Индия привела войска в состояние повышенной готовности
Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
На "Сибирских Мальдивах" может появиться смотровая площадка
Владимир Путин, 1999 год
Журналисты поделились воспоминаниями об августе 99-го
Лента
новостей
Выступление группы Чайф на фестивале Шашлык Live в парке Горького
Лидер группы "Чайф" пожаловался на травлю в Сети
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
В Красноярском крае нашли пропавшего при тушении леса пожарного
Национальное антикоррупционное бюро Украины
После заявления главы администрации президента Украины о взятке завели дело
Погрузка породы и угля в карьерные самосвалы на каменноугольном разрезе компании Кузбассразрезуголь
Поставки российского угля на Украину сократились на 85 процентов, пишут СМИ
Фотография, опубликованная пользователем rhiannatxylor в Twitter
Девушка раскрыла измену парня с помощью одной детали на фото
Студия информационного агентства Sputnik
Guardian извинилась за обвинения Sputnik в фейке
Стресс
Психологи рассказали, как побороть эмоциональное выгорание
Военный патруль у мечети в Кашмире
В Индии предложили отменить статью конституции о статусе Кашмира
Лондонский аэропорт Хитроу
"Аэрофлот" оставил в силе отмену рейсов в лондонский Хитроу
Севастополь
Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Лидер партии Зеленского рассказал о новых способах возвращения Донбасса
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:59Испанские фермеры рассказали о проблемах из-за российского продэмбарго
09:58В Госдуму внесли законопроект, направленный на поддержку судостроения
09:53Роухани заявил, что война с Ираном была бы "матерью всех войн"
09:50В партии Зеленского призвали создать фонд допфинансирования депутатов Рады
09:48Экс-глава отдела приставов в Югре "замяла" 200 дел, чтобы меньше работать
09:47В ГИБДД опровергли гибель седьмого человека в ДТП в Рязанской области
09:45Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
Лента новостейМолния