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РИА Новости

Число погибших при взрыве кислородного баллона в Каире возросло до 19

Вчера, 10:06
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© REUTERS / Shokry HusseinЛюди пытаются загасить огонь после взрыва возле Национального института рака, Каир, Египет. 4 августа 2019
Люди пытаются загасить огонь после взрыва возле Национального института рака, Каир, Египет. 4 августа 2019
© REUTERS / Shokry Hussein
КАИР, 5 авг — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва кислородного баллона у Национального института онкологии в центре Каира возросло до 19, сообщил официальный представитель Минздрава Египта Халед Мугахид.
По его словам, еще 30 человек пострадали.
Инцидент произошел в центре города. На шоссе у набережной в районе Маньял произошла авария. После столкновения раздался мощный взрыв и начался пожар.
При взрыве пострадал фасад Института онкологии. Пациентов эвакуировали. Сейчас пожар потушили, движение на месте инцидента восстановили.
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