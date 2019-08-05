Число погибших при взрыве кислородного баллона в Каире возросло до 19

КАИР, 5 авг — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва кислородного баллона у Национального института онкологии в центре Каира возросло до 19, сообщил официальный представитель Минздрава Египта Халед Мугахид.
По его словам, еще 30 человек пострадали.
People extinguish a fire from a blast, Cairo, Egypt - Nineteen people died and 30 were injured in an explosion resulting from a car crash, Egypt’s health ministry said https://t.co/oquffUl3hG pic.twitter.com/3L7etekms5— Russell Boyce (@Cropperboyce) August 5, 2019
Инцидент произошел в центре города. На шоссе у набережной в районе Маньял произошла авария. После столкновения раздался мощный взрыв и начался пожар.
При взрыве пострадал фасад Института онкологии. Пациентов эвакуировали. Сейчас пожар потушили, движение на месте инцидента восстановили.
#RT @Reuters: Nineteen dead in Cairo car explosion, officials say. More here: https://t.co/qoWIP8kWEh pic.twitter.com/wMRhRSVsgV— Eric Leduc - Florida Entrepreneur (@erichleduc) August 5, 2019