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РИА Новости

Лавров рассказал о значении первого Каспийского экономического форума

Вчера, 10:04
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Республики Кот-д’Ивуар Марселем Амон-Тано
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Республики Кот-д’Ивуар Марселем Амон-Тано
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия придает большое значение первому Каспийскому экономическому форуму, он придаст импульс сотрудничеству во многих областях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Необходимость создания специализированной площадки для прямых контактов между правительствами, профильными экономическими ведомствами и заинтересованными в работе на Каспии бизнес-структурами объективно назрела. В этой связи идея о регулярном проведении Каспийского экономического форума, выдвинутая президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, оказалась весьма своевременной", - заявил Лавров журналу "Внешняя политика и дипломатия Туркменистана".
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В его словам, 1-й Каспийский экономический форум "придаст дополнительный импульс сотрудничеству в таких сферах, как торговля, инвестиции и туризм, что будет способствовать в том числе превращению Каспия в один из крупнейших мировых транспортно-транзитных узлов".
Глава МИД РФ отметил также, что Россия придает большое значение данному мероприятию. "Об этом ярко свидетельствует уровень российской делегации, которую возглавит председатель правительства РФ Дмитрий Медведев", - заявил Лавров.
Каспийский экономический форум пройдет в Туркменистане в туристической зоне "Аваза" 11-12 августа.
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