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РИА Новости

Эксперты предупредили о возможной технической рецессии в экономике России

Вчера, 10:02
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 50 копеек
Монеты номиналом 50 копеек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Техническая рецессия в российской экономике может произойти в 2019 году, а не в 2021-м, как предсказывает Минэкономразвития, считают эксперты Института экономики роста имени Столыпина, основываясь на динамике показателей малого и среднего предпринимательства (МСП).
По данным Росстата, в первом квартале этого года экономика замедлила рост до 0,5 процента.
Как сообщили в Минэкономразвития, ВВП во втором квартале вырос на 0,8%, а в первом полугодии – на 0,7% в годовом выражении.
Как отмечают аналитики Института экономики роста имени Столыпина, рост в первом полугодии пришелся только на крупные предприятия и госсектор. При этом экономическая активность малого и среднего бизнеса снизилась.
По итогам первого полугодия, число работников МСП снизилось на 257 тысяч, количество субъектов МСП — на 57 тысяч, а число предприятий МСП в целом почти на 20 тысяч.
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Они отмечают, что основной рост экономики в прогнозе властей увязывается с нацпроектами и ростом инвестиций в инфраструктуру.
"Однако по итогам первого полугодия бюджет национальных проектов был исполнен только на треть. Кроме того, самые низкие показатели использования бюджетных средств были зафиксированы в нацпроектах, которые могли бы оказать наибольший мультипликативный эффект, – "Повышение производительности труда и поддержка занятости" (бюджет исполнен на 17,7%), "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (бюджет исполнен на 12,2%), "Цифровая экономика РФ" (бюджет исполнен на 8,3%)", - пишут авторы обзора.
Ранее некоторые эксперты высказывали опасения, что Россия по итогам второго квартала может войти в техническую рецессию, когда два квартала подряд сезонно очищенная динамика ВВП будет минусовой.
При этом глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что индикаторы, характеризующие ситуацию в экономике, пока вряд ли соответствуют рецессии.
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Популярные комментарии
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5 августа, 10:24
Валерий Кудрявцев
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