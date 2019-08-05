На Ямале рабочий погиб после того, как его смыло в канализационную трубу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 авг - РИА Новости. Рабочий погиб в Ямало-Ненецком автономном округе после того, как в ходе ремонта канализационного коллектора отстегнул страховку и попал под поток воды, затянувший его в трубу, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

Инцидент, по предварительным данным, произошел утром в субботу в Ноябрьске. Мужчина ремонтировал канализационный коллектор, когда его затянуло в трубу. Тело рабочего спасатели нашли только вечером следующего дня.

"По показаниям очевидцев, мужчина до происшествия работал со страховочным поясом, но в какой-то момент он стал ему мешать, и потерпевший отстегнул его. Хлынувшим потоком воды мужчину затянуло в трубу", - пояснили в ведомстве.

По факту гибели следователи проводят проверку. Они уже осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Местное интернет-издание "Ноябрьск 24" отмечает, что диаметр трубы, в которую затянуло рабочего, не превышал 60 сантиметров. Спасателям пришлось выкапывать ее, так как водолазы не смогли попасть в колодец, чтобы достать тело.