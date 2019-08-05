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РИА Новости

В Индии предложили отменить статью конституции о статусе Кашмира

Вчера, 09:53
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© AFP 2019 / Tauseef MustafaВоенный патруль у мечети в Кашмире
Военный патруль у мечети в Кашмире
© AFP 2019 / Tauseef Mustafa
Военный патруль у мечети в Кашмире. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министр внутренних дел Индии Амит Шах представил в парламенте законопроект, отменяющий закрепленный в конституции страны особый статус индийского штата Джамму и Кашмир, сообщает телеканал NDTV.
Особый статус региона закреплен в 370 статье конституции Индии. Эта статья среди прочего требует обязательного одобрения большей части принятых парламентом Индии законов в местной ассамблее.
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Ранее президент страны Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса штата, отмечает телеканал. Соответствующий законопроект теперь предстоит утвердить парламенту.
Согласно предложению правительства, по административно-территориальному делению Джамму и Кашмир станет отдельной союзной территорией с законодательным органом. Предполагается, что статус союзной территории получит также область Ладакх, в настоящее время входящая в состав Джамму и Кашмира. Союзные территории, в отличие от штатов, где есть местный кабинет министров, управляются непосредственно федеральным правительством.
"Учитывая ситуацию с внутренней безопасностью, которая усугубляется трансгрнианичным терроризмом, в существующем штате Джамму и Кашмир, для Джамму и Кашмира создается отдельная союзная территория. У союзной территории Джамму и Кашмир будет законодательный орган", - говорится в заявлении от имени Шаха.
В субботу Пакистан обвинил Индию в применении кассетных боеприпасов против мирных жителей и их убийстве вдоль линии контроля между двумя странами, индийская сторона отвергает эти обвинения. В результате этих действий, по данным пакистанской стороны, два мирных жителя, включая 4-летнего мальчика, погибли, а 11 получили тяжелые ранения. Пакистанская межведомственная служба по связям с общественностью (ISPR) призвала международное сообщество "обратить внимание на это вопиющее нарушение Индией международных законов".
В Джамму и Кашмире - единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, - активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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