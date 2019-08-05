В Индии предложили отменить статью конституции о статусе Кашмира

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министр внутренних дел Индии Амит Шах представил в парламенте законопроект, отменяющий закрепленный в конституции страны особый статус индийского штата Джамму и Кашмир, сообщает телеканал Министр внутренних дел Индии Амит Шах представил в парламенте законопроект, отменяющий закрепленный в конституции страны особый статус индийского штата Джамму и Кашмир, сообщает телеканал NDTV

Особый статус региона закреплен в 370 статье конституции Индии. Эта статья среди прочего требует обязательного одобрения большей части принятых парламентом Индии законов в местной ассамблее.

Ранее президент страны Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса штата, отмечает телеканал. Соответствующий законопроект теперь предстоит утвердить парламенту.

Согласно предложению правительства, по административно-территориальному делению Джамму и Кашмир станет отдельной союзной территорией с законодательным органом. Предполагается, что статус союзной территории получит также область Ладакх, в настоящее время входящая в состав Джамму и Кашмира. Союзные территории, в отличие от штатов, где есть местный кабинет министров, управляются непосредственно федеральным правительством.

"Учитывая ситуацию с внутренней безопасностью, которая усугубляется трансгрнианичным терроризмом, в существующем штате Джамму и Кашмир, для Джамму и Кашмира создается отдельная союзная территория. У союзной территории Джамму и Кашмир будет законодательный орган", - говорится в заявлении от имени Шаха.

В субботу Пакистан обвинил Индию в применении кассетных боеприпасов против мирных жителей и их убийстве вдоль линии контроля между двумя странами, индийская сторона отвергает эти обвинения. В результате этих действий, по данным пакистанской стороны, два мирных жителя, включая 4-летнего мальчика, погибли, а 11 получили тяжелые ранения. Пакистанская межведомственная служба по связям с общественностью (ISPR) призвала международное сообщество "обратить внимание на это вопиющее нарушение Индией международных законов".