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РИА Новости

В дипакадемии рассказали, сколько подготовили послов и кем стали выпускники

Вчера, 09:48
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ГОУ "Дипломатическая академия МИД России"
ГОУ Дипломатическая академия МИД России
ГОУ "Дипломатическая академия МИД России". Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 750 чрезвычайных и полномочных послов подготовила за 85 лет существования Дипломатическая академия МИД России, рассказал РИА Новости и.о. ректора академии Михаил Троянский.
"По формальной статистике за 85 лет своего существования Дипломатическая академия подготовила более 750 чрезвычайных и полномочных послов", - рассказал он.
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"Если учесть проводимые дважды в год трехнедельные высшие дипломатические курсы для вновь назначаемых послов, советников-посланников и генеральных консулов, то получается, что Дипломатическая академия имеет отношение к подготовке не менее чем 1500 послов", - добавил Троянский.
По его словам, "воспитать дипломата" – сложная работа, но еще сложнее обеспечить переподготовку и повышение квалификации дипломатов, которые, казалось, и так все знают.
Говоря о том, кем стали выпускники академии, Троянский рассказал, что ряд выпускников работают в высших эшелонах власти. "Выпускники Дипломатической академии занимают высокие посты в Совете Федерации, Госдуме, администрации президента России, федеральных министерствах и ведомствах, субъектах федерации, Вооруженных силах России, являются известными учеными, журналистами, бизнесменами", - пояснил он.
По словам Троянского, в числе иностранных выпускников Дипломатической академии МИД России следует назвать президента Южной Кореи в 1997-2002 гг, лауреата Нобелевской премии мира Ким Дэ Чжуна, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, посла Киргизии в РФ Аликбека Джекшенкулова, а также премьеров, министров ряда государств, послов Азербайджана, Албании, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Южной Кореи и многих других стран.
Он также рассказал, что в числе выпускников академии и когорта ведущих спортсменов с мировыми именами. Это олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина, теннисистка Вера Звонарева, прыгунья в высоту, олимпийская чемпионка Елена Слесаренко, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Михаил Терентьев, олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов.
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МоскваРоссияОбщество
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