В Красноярском крае нашли пропавшего при тушении леса пожарного

КРАСНОЯРСК, 5 авг — РИА Новости. Пожарный, пропавший при тушении леса в Красноярском крае, нашелся живым в соседнем селении, сообщили РИА Новости в пятницу в Единой дежурно-диспетчерской службе Богучанского района.

Огнеборец исчез при тушении Байкитского лесничества в Эвенкийском районе Красноярского края.

"Пожарный нашелся. Он просто не сообщил о своем местонахождении и находился в одном из населенных пунктов района", — рассказал собеседник агентства.

Ситуация с лесными пожарами в Красноярском крае и в целом в Сибири остается сложной, хотя общая площадь возгораний постепенно снижается.