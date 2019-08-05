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РИА Новости

В Красноярском крае нашли пропавшего при тушении леса пожарного

Вчера, 09:48
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛиквидация пожаров в Красноярском крае
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 5 авг — РИА Новости. Пожарный, пропавший при тушении леса в Красноярском крае, нашелся живым в соседнем селении, сообщили РИА Новости в пятницу в Единой дежурно-диспетчерской службе Богучанского района.
Огнеборец исчез при тушении Байкитского лесничества в Эвенкийском районе Красноярского края.
"Пожарный нашелся. Он просто не сообщил о своем местонахождении и находился в одном из населенных пунктов района", — рассказал собеседник агентства.
Ситуация с лесными пожарами в Красноярском крае и в целом в Сибири остается сложной, хотя общая площадь возгораний постепенно снижается.
По данным Лесопожарного центра в Красноярске, в регионе бушуют 97 природных пожаров на площади более 780 тысяч гектаров. Городам и селам они не угрожают. Борьба с огнем продолжается, в регионе действует режим ЧС.
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