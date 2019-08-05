В Красноярском крае нашли пропавшего при тушении леса пожарного

КРАСНОЯРСК, 5 авг — РИА Новости. Пожарный, пропавший при тушении леса в Красноярском крае, нашелся живым в соседнем селении, сообщили РИА Новости в пятницу в Единой дежурно-диспетчерской службе Богучанского района.
Огнеборец исчез при тушении Байкитского лесничества в Эвенкийском районе Красноярского края.
"Пожарный нашелся. Он просто не сообщил о своем местонахождении и находился в одном из населенных пунктов района", — рассказал собеседник агентства.
Ситуация с лесными пожарами в Красноярском крае и в целом в Сибири остается сложной, хотя общая площадь возгораний постепенно снижается.
По данным Лесопожарного центра в Красноярске, в регионе бушуют 97 природных пожаров на площади более 780 тысяч гектаров. Городам и селам они не угрожают. Борьба с огнем продолжается, в регионе действует режим ЧС.
4 августа, 18:57При тушении пожара в Баку отравились семеро спасателей