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РИА Новости

СМИ сообщили о начале военных учений США и Южной Кореи

Вчера, 09:44
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© Pfc. You Chul LeeВоеннослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
© Pfc. You Chul Lee
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений. Архивное фото
ТОКИО, 5 авг - РИА Новости. США и Южная Корея начали в понедельник серию военных учений, несмотря на требования КНДР об их отмене, сообщили южнокорейские и японские СМИ, официального подтверждения начала учений пока нет.
Как передало, в частности, южнокорейское агентство Рёнхап, 5 августа планировалось начало штабных учений с компьютерным моделированием мер реагирования на "чрезвычайную ситуацию" на Корейском полуострове. Никаких маневров войск и вооружений учения не предусматривают.
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"Мы готовимся к проведению совместных учений второго полугодия для проверки способности перехода к командованию в условиях войны", - приводит агентство слова представителя министерства обороны Южной Кореи. Отвечая на вопрос о том, как называются эти учения, он ответил, что "сообщит, когда будет возможность".
Как передавалось ранее, КНДР рассматривает учения в Южной Корее как репетицию войны на Корейском полуострове, которая может негативно повлиять на переговоры о денуклеаризации.
Речь шла об учениях под кодовым названием "19-2 Тонмэн", что означает буквально "Союз-2 2019 года", в отличие от весенних военных учений "19-1 Тонмэн". Со ссылкой на военные источники СМИ сообщали, что эти учения планировалось разделить в две фазы: первая с 11 по 14 августа, вторая с 16 по 20 августа. Они должны были заменить учения UFG, против которых КНДР также настойчиво возражала.
В СМИ Южной Кореи не исключают, что и на этот раз от учений с использованием названия "Тонмэн" придется отказаться.
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