На Дальнем Востоке подтопленными остаются 45 населенных пунктов

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. На территории Бурятии, Хабаровского края и Амурской области подтопленными остаются 45 населенных пунктов, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"В Республике Бурятия, Хабаровском крае, Амурской области остаются подтопленными 45 населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки освободились от воды 2 населенных пункта.
"Всего к ликвидации последствий привлечены 868 человек, 201 единица техники, 27 плавсредств, из них от МЧС России – 283 человека, 32 единицы техники, 21 плавсредство", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, 5 августа в северных районах Хабаровского края прогнозируется выпадение до 80 миллиметров осадков, до 30 мм - в юго-западных районах Забайкальского края и северо-восточных районах Амурской области.