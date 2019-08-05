Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T09:37Z
https://ria.ru/20190805/1557166365.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155703/47/1557034779_0:0:1281:720_1036x0_80_0_0_353cf100b94fdbbe5e2c379fcdc57cf1.jpg
РИА Новости

На Дальнем Востоке подтопленными остаются 45 населенных пунктов

Вчера, 09:37
226
© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке
© Фото : МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. На территории Бурятии, Хабаровского края и Амурской области подтопленными остаются 45 населенных пунктов, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"В Республике Бурятия, Хабаровском крае, Амурской области остаются подтопленными 45 населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки освободились от воды 2 населенных пункта.
"Всего к ликвидации последствий привлечены 868 человек, 201 единица техники, 27 плавсредств, из них от МЧС России – 283 человека, 32 единицы техники, 21 плавсредство", - говорится в сообщении.
Затопленные пожарные автомобили
2 августа, 11:58
Росгидромет ожидает ухудшения ситуации с наводнением на Дальнем Востоке
По данным МЧС, 5 августа в северных районах Хабаровского края прогнозируется выпадение до 80 миллиметров осадков, до 30 мм - в юго-западных районах Забайкальского края и северо-восточных районах Амурской области.
000000
Дальний ВостокПроисшествия
Рекомендуем
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
На труднодоступных территориях России горят 2,3 миллиона гектаров леса
РИА
Новости
Пожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео
В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
Сотрудники МЧС РФ
В отрезанные паводком районы Бурятии отправили более тонны продуктов
Лесные пожары в Красноярском крае
Самолеты-разведчики ЦВО выявили 11 очагов возгорания леса в Сибири
Лента
новостей
Машины МЧС РФ едут по затопленным улицам в одном из районов Иркутской области
В Приангарье остаются подтопленными почти 30 домов и детский сад
Уголь на территории шахты Комсомолец Донбасса в Донецкой области
В Донецкой области горняки вышли на шествие с требованием выплаты зарплат
Ливень
В двух округах Магаданской области объявили режим ЧС из-за сильных дождей
Паводок в Хабаровском крае
На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка
Ликвидация пожаров
Площадь пожаров в Приангарье за сутки сократилась на 130 тысяч гектаров
Плотина Бурейской ГЭС на реке Бурее в Бурейском районе Амурской области
Бурейская ГЭС увеличила сбросы воды из-за паводка
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
СМИ сообщили о начале военных учений США и Южной Кореи
Флаги США и Китая
Китай прекратил закупки американской сельхозпродукции
Портфель
В Дипакадемии назвали популярные темы для изучения у иностранных дипломатов
Автомобиль скорой медицинской помощи
Из подмосковной больницы выписали детей после отравления в лагере
Лесные пожары в Красноярском крае
Авиация МЧС за сутки сбросила около 900 тонн воды на горящие леса в Сибири
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:01КПРФ проведет согласованную акцию в связи с выборами Мосгордуму
09:59Испанские фермеры рассказали о проблемах из-за российского продэмбарго
09:58В Госдуму внесли законопроект, направленный на поддержку судостроения
09:53Роухани заявил, что война с Ираном была бы "матерью всех войн"
09:50В партии Зеленского призвали создать фонд допфинансирования депутатов Рады
09:48Экс-глава отдела приставов в Югре "замяла" 200 дел, чтобы меньше работать
09:47В ГИБДД опровергли гибель седьмого человека в ДТП в Рязанской области
09:45Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
Лента новостейМолния