На Дальнем Востоке подтопленными остаются 45 населенных пунктов

Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке. Архивное фото

Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке

© Фото : МЧС РФ Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. На территории Бурятии, Хабаровского края и Амурской области подтопленными остаются 45 населенных пунктов, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В Республике Бурятия, Хабаровском крае, Амурской области остаются подтопленными 45 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки освободились от воды 2 населенных пункта.

"Всего к ликвидации последствий привлечены 868 человек, 201 единица техники, 27 плавсредств, из них от МЧС России – 283 человека, 32 единицы техники, 21 плавсредство", - говорится в сообщении.