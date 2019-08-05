В Дипакадемии назвали популярные темы для изучения у иностранных дипломатов

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Деятельность ООН, разоружение, противодействие изменениям климата, а также региональные процессы являются наиболее популярными темами у зарубежных дипломатов, учащихся в дипакадемии МИД РФ, рассказал в интервью РИА новости и.о. ректора академии Михаил Троянский.

"Все более важным направлением работы дипломатической академии МИД России становится подготовка сотрудников МИД зарубежных стран, осуществляемая на базе центра профессиональной переподготовки, созданном в 2011 году. Сегодня на специальных 2-3-недельных курсах проходят обучение дипломаты из государств СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, а также ЛАКБ (Латинская Америка и Карибский бассейн)", - сообщил он.

По словам Троянского, в 2018 году обучение прошли 230 человек, а в этом году в планах академии подготовить порядка 300 человек в рамках 22 курсов. В 2020 году в академию планируется принять около 330 человек, для чего будет организовано свыше 30 специализированных курсов, добавил и.о. ректора.

"Что касается тематики программ обучения, то они включают в себя вопросы мировой политики, деятельности ООН и других международных организаций, разоружения, новых вызовов, противодействия изменениям климата, а также региональные процессы", - пояснил Троянский.

"Особое внимание уделяется проблемам внешней политики России и ее отношений с зарубежными странами. Освещаются вопросы истории и культуры России, дипломатическая служба, протокольная практика, особенности работы российских дипломатов за рубежом и так далее", - сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос, дипломаты из каких экзотических стран учатся в академии, Троянский рассказал, что получена заявка от Суринама. Он обратил внимание на то, что суринамская делегация уже второй раз посетит академию. "В прошлом году приняли 12 молодых дипломатов, в этом году примем около 10 человек", - указал он.

"Из таких экзотических стран приходит на ум.. южная часть Тихого океана… Вануату, Науру и некоторые другие", - добавил Троянский.

По его словам, в академии предлагается общий план, но страны и сами могут предлагать интересные для них темы.

"Для работы с иностранцами мы привлекаем дипломатов, вышедших в отставку, работающих в академии, а также действующих. У нас сильная кафедра дипломатии и консульской службы, кафедра международных отношений", - отметил Троянский.

По словам и. о. ректора, "люди откровенно задают вопросы по темам, которые мы с вами прекрасно знаем, которые муссируются в западных СМИ". Он добавил, что иностранные дипломаты проявляют очень большой интерес к современной России.

"Многие просят больше дискуссий, чтобы были не какие-то дидактические лекции. Они пользуются большим спросом и интересом", - сказал Троянский.