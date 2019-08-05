Пассажиров внепланово севшего в Минводах борта доставили в Сочи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Резервный самолет авиакомпании "Азимут" доставил в Сочи пассажиров борта, внепланово севшего в Минеральных Водах, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
По его данным, рейс А4 535 Элиста - Сочи в воскресенье вечером совершил посадку в аэропорту Минеральных Вод по техническим причинам, посадка прошла в штатном режиме. На борту находился 81 пассажир. Как ранее сообщал агентству источник, знакомый с ситуацией, лайнер совершил экстренную посадку в Минводах из-за разгерметизации, никто не пострадал.
4 августа, 20:17Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
За пассажирами из Ростова-на-Дону вылетел резервный борт авиакомпании. "Пассажиры уже благополучно доставлены в Сочи", - сказал собеседник агентства. Задержка рейса составила около трех часов.