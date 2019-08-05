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РИА Новости

В Саратовской области перевернулся автобус, пострадали шесть человек

Вчера, 09:36
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© пресс-служба УГИБДД по Саратовской области На месте ДТП в Красноармейском районе Саратовской области. 5 августа 2019
На месте ДТП в Красноармейском районе Саратовской области. 5 августа 2019
© пресс-служба УГИБДД по Саратовской области
САРАТОВ, 5 авг – РИА Новости. Автобус, следовавший из Германии в Камышин, в понедельник опрокинулся в кювет в Саратовской области, в результате пострадали двое детей и четверо взрослых, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 6.20 (5.20 мск) на 376 километре автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград в Красноармейском районе Саратовской области.
"По предварительным данным, водитель, управляя автобусом, следовавшим по маршруту Германия - Камышин (Волгоградская область), допустил съезд в кювет и опрокидывание, в результате ДТП четверо взрослых и двое детей с незначительными повреждениями доставили в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, врачи госпитализировали четверых человек, включая двух детей. "У всех состояние от средней степени тяжести до удовлетворительного", - сказала собеседница агентства.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства уточняются.
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ГИБДД МВД РФГерманияСаратовская областьВолгоградская областьПроисшествия
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