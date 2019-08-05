В Челябинске после гибели животных в контактном зоопарке возбудили дело

ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после гибели животных в контактном зоопарке Челябинска, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах.

Как сообщала полиция, в пятницу туда обратилась хозяйка контактного зоопарка, расположенного в парке имени А. Пушкина в центре Челябинска, которая утром обнаружила гибель гусей и грызунов.

"По факту гибели птиц и животных в контактном зоопарке, расположенном в городском саду имени А. Пушкина в отделе полиции "Советский" УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным)", - сказал собеседник агентства.

Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

В рамках расследования назначена судебно-ветеринарная экспертиза, которая установит причину гибели животных, сказал источник.