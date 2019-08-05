Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T09:27Z
https://ria.ru/20190805/1557166012.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

В Челябинске после гибели животных в контактном зоопарке возбудили дело

Вчера, 09:27
675
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после гибели животных в контактном зоопарке Челябинска, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах.
Как сообщала полиция, в пятницу туда обратилась хозяйка контактного зоопарка, расположенного в парке имени А. Пушкина в центре Челябинска, которая утром обнаружила гибель гусей и грызунов.
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
11 сентября 2018, 16:48
Ослица укусила ребенка в зоопарке под Челябинском
"По факту гибели птиц и животных в контактном зоопарке, расположенном в городском саду имени А. Пушкина в отделе полиции "Советский" УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным)", - сказал собеседник агентства.
Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
В рамках расследования назначена судебно-ветеринарная экспертиза, которая установит причину гибели животных, сказал источник.
Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководством регионального главка и городского управления МВД России, добавил собеседник агентства.
202202
ЧелябинскПроисшествия
Рекомендуем
Подводная лодка USS Grunion ВМС США, пропавшая в водах Тихого океана во время Второй мировой войны
В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
РИА
Новости
В больнице
Парализованная женщина шесть дней выживала в жару без еды в запертой машине
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
В Красноярском крае нашли пропавшего при тушении леса пожарного
Канализационный люк
На Ямале рабочий погиб после того, как его смыло в канализационную трубу
Лента
новостей
Галерея современного искусства Tate Modern в Лондоне
Подросток выхватил сына у женщины и сбросил с десятого этажа
Альбом с фотографиями фотожурналиста Андрея Стенина
Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
ДТП с участие аиста в городе Столин Республики Беларусь. 5 августа 2019
В белорусском Столине произошло ДТП из-за аиста
Погрузка породы и угля в карьерные самосвалы на каменноугольном разрезе компании Кузбассразрезуголь
Поставки российского угля на Украину сократились на 85 процентов, пишут СМИ
Грибы
В Кузбассе ищут пропавшего грибника и двух его сыновей
Монеты номиналом 50 копеек
Эксперты предупредили о возможной технической рецессии в экономике России
Сотрудник ГИБДД
СМИ: сестра Эвелины Бледанс вновь стала фигурантом уголовного дела
Скорая помощь
Тур в один конец: почему россияне гибнут на отдыхе и как этого избежать
Аварийная служба
Энергетики восстановили газопровод в Коми после разрыва трубы и пожара
Стресс
Психологи рассказали, как побороть эмоциональное выгорание
Кибербезопасность
Эксперты указали на опасность писем с предложениями отписаться от рассылок
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:01КПРФ проведет согласованную акцию в связи с выборами Мосгордуму
09:59Испанские фермеры рассказали о проблемах из-за российского продэмбарго
09:58В Госдуму внесли законопроект, направленный на поддержку судостроения
09:53Роухани заявил, что война с Ираном была бы "матерью всех войн"
09:50В партии Зеленского призвали создать фонд допфинансирования депутатов Рады
09:48Экс-глава отдела приставов в Югре "замяла" 200 дел, чтобы меньше работать
09:47В ГИБДД опровергли гибель седьмого человека в ДТП в Рязанской области
09:45Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
Лента новостейМолния