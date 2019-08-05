Энергетики восстановили газопровод в Коми после разрыва трубы и пожара

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Энергетики завершили аварийно-восстановительные работы на газопроводе в Коми, где 28 июля произошел разрыв трубы и пожар, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

"Четвертого августа в 17.20 аварийно-восстановительные работы завершены. Пятого августа по состоянию на 08.00 продолжаются мероприятия по включению газопровода в работу", - говорится в материалах Минэнерго.

В воскресенье, 28 июля, в 14.00 на магистральном газопроводе Пунга–Вуктыл–Ухта-2 компании "Газпром трансгаз Ухта" произошел разрыв трубы диаметром 1400 мм с последующим возгоранием газа. ЧП произошло на 338-м километре газопровода, в 40 километрах от компрессорной станции "Вуктыльская". В 14.50 возгорание было ликвидировано. Никто не пострадал. Снижения поставок газа потребителям также не было.