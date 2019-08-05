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РИА Новости

Компания в ХМАО после отказа в признании "ЮТэйр" банкротом подала новый иск

09:13
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737 авиакомпании Utair
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 авг - РИА Новости. Предприятие "Юган-Юнион Кард", получившее отказ Арбитражного суда ХМАО в признании авиакомпании "ЮТэйр" банкротом, спустя 10 дней после этого решения направило в инстанцию новое заявление, следует из картотеки дел на сайте суда.
В марте "Юган-Юнион Кард" и еще три компании направили заявления о банкротстве "ЮТэйр" в арбитраж Югры. Суммы, указанные в требованиях, составляют от 308 тысяч до 380 тысяч рублей. Все четыре иска были объединены в одно производство. Решение по заявлению "Юган-Юнион Кард" суд вынес 22 июля, отказав в признании "ЮТэйр" банкротом.
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Новое аналогичное заявление компании, согласно данным на сайте арбитражного суда, поступило 2 августа. Сумма требований осталась прежней и составляет около 380 тысяч рублей. Другие подробности дела пока не уточняются.
Ранее окружной арбитражный суд также отказал во введении наблюдения в отношении авиакомпании "ЮТэйр" по требованию фирмы "Флеш лайт капитал" в рамках указанного производства. По нему ожидают рассмотрения заявления еще двух компаний - "Гидпромэнергострой" и "Интер".
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Ханты-Мансийский автономный округЮТэйрЭкономика
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