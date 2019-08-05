Компания в ХМАО после отказа в признании "ЮТэйр" банкротом подала новый иск

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 авг - РИА Новости. Предприятие "Юган-Юнион Кард", получившее отказ Арбитражного суда ХМАО в признании авиакомпании "ЮТэйр" банкротом, спустя 10 дней после этого решения направило в инстанцию новое заявление, следует из картотеки дел на сайте суда.

В марте "Юган-Юнион Кард" и еще три компании направили заявления о банкротстве "ЮТэйр" в арбитраж Югры. Суммы, указанные в требованиях, составляют от 308 тысяч до 380 тысяч рублей. Все четыре иска были объединены в одно производство. Решение по заявлению "Юган-Юнион Кард" суд вынес 22 июля, отказав в признании "ЮТэйр" банкротом.

Новое аналогичное заявление компании, согласно данным на сайте арбитражного суда, поступило 2 августа. Сумма требований осталась прежней и составляет около 380 тысяч рублей. Другие подробности дела пока не уточняются.