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РИА Новости

В Минтрансе не ожидают удорожания авиабилетов из-за переноса серверов

09:11
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр транспорта РФ Евгений Дитрих
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр транспорта РФ Евгений Дитрих . Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Минтранс не ожидает каких-то катаклизмов или удорожания авиабилетов после переноса в РФ серверов и баз данных работающих в стране систем бронирования авиабилетов, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
Правительство ранее обязало работающие в России системы бронирования авиабилетов перенести сервера и базы данных на территорию РФ не позднее 31 октября 2021 года.
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"Мы понимаем, как это сделать, и я не думаю, что это вызовет какие-то катаклизмы или удорожание билетов. Нормальная, спокойная, рабочая история", - сказал Дитрих.
"У нас на самом деле, как мы с вами знаем, все может повлиять на все вокруг и, в том числе, на стоимость авиабилетов. Требования к инверторным системам и в целом к системам бронирования, они были обсуждены и с нашими авиакомпаниями, и с зарубежными разработчиками таких систем, с российскими разработчиками таких систем, и был найден консенсус, который в этом документе, в утверждённом правительством, сейчас и отражён. Этот документ показывает, в каком направлении мы будем двигаться и какими будут эти системы к 2021 году, когда они должны переехать в Россию", - отметил он.
Дитрих добавил, что по всем остальным информационным системам такого рода требования уже были приняты ранее. "Теперь мы дошли и до этих систем тоже. Ничего страшного не произойдёт, все будет идти ровно по плану, как делать и как двигаться, мы знаем", - сказал Дитрих.
Минтранс в июле опубликовал проект требований к новой системе онлайн-бронирования авиабилетов. В частности, проект предусматривает перенос с 1 января 2020 года на территорию России серверов и баз данных систем, обеспечивающих бронирование и продажу авиаперевозок внутри страны, регистрацию пассажиров и взаиморасчеты. В настоящий момент базы данных, используемые большинством систем оформления воздушных перевозок, находятся на территории иностранных государств. Замминистра транспорта Александр Юрчик в мае сообщал, что Минтранс ждет завершения переноса в РФ серверов систем бронирования авиабилетов к 2022 году.
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Евгений ДитрихРоссияЭкономика
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