СМИ сообщили о резком падении поставок российского угля на Украину

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Поставки российского угля на Украину в июне, после введения правительством РФ разрешительного порядка экспорта, рухнули на 85%, пишет газета " Поставки российского угля на Украину в июне, после введения правительством РФ разрешительного порядка экспорта, рухнули на 85%, пишет газета " Коммерсант " со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК. Большинство экспортеров прекратили отгрузки на этом направлении, а часть поставок, судя по статистике, была перенаправлена обходным путем через Белоруссию.

Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тысяч тонн - до 129,3 тысяч тонн, следует из данных ЦДУ ТЭК. В целом за полгода поставки сократились на 11,1%, или 556 тысяч тонн - до 4,9 миллиона тонн. Таким образом, в январе-мае поставки угля на Украину росли, и только динамика июня перечеркнула этот тренд.

С 1 июня российские компании могут поставлять уголь на Украину только по разрешениям, которые выдает Минэкономразвития. Меры стали ответом на ограничения Киева по импорту российских товаров, введенные в апреле. Накануне начала отгрузок по новому принципу замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский уточнял, что заявки "подали все желающие", причем объемы оказались "кратно больше того, что было всегда".

Однако, как пишет издание со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК, в июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки, либо снизили их в несколько раз. В Минэкономразвития и угольных компаниях не ответили на запросы газеты.

При этом издание отмечает, что говорить о масштабном падении угольного экспорта из России на Украину следует с определенными оговорками, так как поставки перенаправляются, судя по статистике, в Белоруссию. По данным Белстата, в 2018 году экспорт каменного угля на Украину увеличился в 946 раз - до 588,5 тысячи тонн, импорт из России вырос вдвое. За первое полугодие этого года экспорт российского угля в Белоруссию, по данным ЦДУ ТЭК, вырос в 4,5 раза - до 951,3 тысячи тонн. Больше всех наращивает поставки "Кузбассразрезуголь" - в 35 раз, до 290 тысяч тонн.