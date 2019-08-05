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РИА Новости
Ядерные технологии

В Крыму могут построить плавучий док для атомных ледоколов, сообщил "Ъ"

09:02
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСпуск на воду атомного ледокола "Сибирь"
Спуск на воду атомного ледокола Сибирь
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Керченский завод "Залив" претендует на получение от ФГУП "Атомфлот", входящего в "Росатом", заказа на строительство плавучего дока для обслуживания атомных ледоколов ЛК-60, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли и госкорпорации.
"Атомфлот" может в августе объявить открытый конкурс на строительство плавучего дока для обслуживания атомных ледоколов ЛК-60, сообщили источники. По словам одного из них, необходимо привести в соответствие срок окончания работ с завершением строительства ледоколов (2021 и 2022 годы для первого и второго серийных ледоколов "Сибирь" и "Урал"). В настоящий момент атомные ледоколы проходят докование в собственном доке на базе "Атомфлота" в Мурманске и в арендуемом доке в центре города, но они слишком малы для ЛК-60, которые должны стать самыми крупными ледоколами в мире.
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По данным издания, док входит в программу "Росатома" по строительству четвертого и пятого атомных ледоколов ЛК-60, а также судна для перегрузки ядерного топлива - общая стоимость программы в конце 2018 года оценивалась в 136 миллиардов рублей, из которых 45 миллиардов должно выделить государство, остальные средства вложит "Росатом". По оценке источников, на строительство дока выделят около 8,5 миллиарда рублей.
"Атомфлот" вел переговоры о строительстве дока с входящим в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) Балтзаводом, дальневосточной "Звездой" (управляется консорциумом "Роснефти" и Газпромбанка), керченским "Заливом" (подконтролен "Ак Барс") и зарубежными верфями в Китае, Хорватии и Турции.
Основным претендентом на получение заказа в отрасли считают "Залив". Производственный и технический потенциал завода "позволяет предприятию позиционировать себя как исполнителя заказа любой сложности", на верфи после более чем двадцатилетнего перерыва возобновлено строительство полнокомплектных судов, для чего проведена модернизация производственных цехов и участков и восстановлена работа ряда подразделений по достроечным направлениям, сообщили представители "Залива". В ОСК заявили, что пока оценивают свои возможности и решение об участии в конкурсе не принято. "Звезда" не ответила на запрос издания.
"Атомфлот" рассматривал разные варианты, в том числе строительство объекта с учетом будущего сверхмощного ледокола "Лидер" (на 120 МВт). Однако, по словам источников издания, док построят именно под ЛК-60. В дальнейшем может быть рассмотрено строительство сухого дока большего размера под "Лидер" или использование модернизированного дока на 35-м судоремонтном заводе.
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