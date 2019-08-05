В Крыму могут построить плавучий док для атомных ледоколов, сообщил "Ъ"

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Керченский завод "Залив" претендует на получение от ФГУП "Атомфлот", входящего в "Росатом", заказа на строительство плавучего дока для обслуживания атомных ледоколов ЛК-60, пишет в понедельник газета " Керченский завод "Залив" претендует на получение от ФГУП "Атомфлот", входящего в "Росатом", заказа на строительство плавучего дока для обслуживания атомных ледоколов ЛК-60, пишет в понедельник газета " Коммерсант " со ссылкой на источники в отрасли и госкорпорации.

"Атомфлот" может в августе объявить открытый конкурс на строительство плавучего дока для обслуживания атомных ледоколов ЛК-60, сообщили источники. По словам одного из них, необходимо привести в соответствие срок окончания работ с завершением строительства ледоколов (2021 и 2022 годы для первого и второго серийных ледоколов "Сибирь" и "Урал"). В настоящий момент атомные ледоколы проходят докование в собственном доке на базе "Атомфлота" в Мурманске и в арендуемом доке в центре города, но они слишком малы для ЛК-60, которые должны стать самыми крупными ледоколами в мире.

По данным издания, док входит в программу "Росатома" по строительству четвертого и пятого атомных ледоколов ЛК-60, а также судна для перегрузки ядерного топлива - общая стоимость программы в конце 2018 года оценивалась в 136 миллиардов рублей, из которых 45 миллиардов должно выделить государство, остальные средства вложит "Росатом". По оценке источников, на строительство дока выделят около 8,5 миллиарда рублей.

"Атомфлот" вел переговоры о строительстве дока с входящим в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) Балтзаводом, дальневосточной "Звездой" (управляется консорциумом "Роснефти" и Газпромбанка), керченским "Заливом" (подконтролен "Ак Барс") и зарубежными верфями в Китае, Хорватии и Турции.

Основным претендентом на получение заказа в отрасли считают "Залив". Производственный и технический потенциал завода "позволяет предприятию позиционировать себя как исполнителя заказа любой сложности", на верфи после более чем двадцатилетнего перерыва возобновлено строительство полнокомплектных судов, для чего проведена модернизация производственных цехов и участков и восстановлена работа ряда подразделений по достроечным направлениям, сообщили представители "Залива". В ОСК заявили, что пока оценивают свои возможности и решение об участии в конкурсе не принято. "Звезда" не ответила на запрос издания.