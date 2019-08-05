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РИА Новости

Команда Greenpeace встретит косаток из "китовой тюрьмы" в Иннокентьевка

09:01
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТретий этап выпуска на волю косаток из "китовой тюрьмы". 1 августа 2019
Третий этап выпуска на волю косаток из китовой тюрьмы. 1 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Третий этап выпуска на волю косаток из "китовой тюрьмы". 1 августа 2019. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 5 авг - РИА Новости. Команда Greenpeace встретит косаток из "китовой тюрьмы" в поселке Иннокентьевка в Хабаровском крае, куда к вечеру понедельника по Амуру должно прийти судно с животными, сообщил РИА Новости ведущий эксперт проекта по освобождению косаток и белух Greenpeace России Оганес Таргулян.
Машины с тремя косатками из бухты Средняя в Приморье прибыли в Хабаровск в пятницу. Животных перегрузили на суда и отправили по Амуру до поселка Иннокентьевка, где снова перегрузят на машины и доставят на мыс Перовского к месту выпуска. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Вторую группу из трех косаток выпустили 16 июля.
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Как сообщало ВНИРО, из-за жары в Хабаровске в ванны с косатками кладут лед, чтобы создать для них комфортную температуру.
"Наши специалисты находятся в данный момент в Николаевске-на-Амуре, судно по Амуру мы не сопровождаем. В ближайшее время выезжаем в Иннокентьевку, где будем встречать косаток. По предварительным данным, они прибудут к вечеру понедельника", - сказал Таргулян.
По его словам, Greenpeace планирует наблюдать за процессом погрузки косаток с судна на машины. К мысу Перовского, где животных выпустят на волю, колонна двинется ближе к ночи. "Дождемся погрузки в Иннокентьевке, решим, ехать ли за ними дальше. С борта судна с нами не связывались, но, как сообщает ВНИРО на своей странице в Instagram, за косатками наблюдают специалисты, в ванны подкладывают лед", - сказал собеседник.
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Он отметил, что ситуация с погодой в Николаевске-на-Амуре лучше, чем в Хабаровске. "Ситуация лучше: градуса 23-24 тепла, дымка и нет палящего солнца, как в Хабаровске", - сказал Таргулян.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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