Самолеты-разведчики ЦВО выявили 11 очагов возгорания леса в Сибири

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Самолеты-разведчики Су-24МР Центрального военного округа, которые 3 августа прибыли в Красноярский край из Челябинской области для мониторинга лесных пожаров в Сибири, выявили 11 очагов возгорания, сообщили в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Два Су-24МР провели аэрофотосъемку четырех районов, которые находятся в 200 километрах к северо-востоку от Канска (Красноярский край). Длина района составила 75 километров, ширина - пять километров, съемки проводились на высоте 1,5 километра. Были выявлены 11 очагов пожаров", - сказали в департаменте.

В пресс-службе военного ведомства добавили, что также была проведена аэрофотосъемка района, который расположен 200 километрами севернее Канска в радиусе 200 километров. Планируется, что самолеты-разведчики продолжат работу 5 августа.

За четыре дня работы авиации Минобороны России в Красноярском крае и Иркутской области удалось потушить лесные пожары на площади 753 тысячи гектаров. Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России совершено 94 вылетов, вертолетами Ми-8 армейской авиации Центрального и Восточных военных округов.