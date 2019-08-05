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РИА Новости

Названы самые популярные месяцы для свадеб в России

08:57
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© SputnikМолодожены
Молодожены
© Sputnik
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В Минюсте рассказали, в какое время чаще всего регистрировались акты о заключении брака в 2018 году.
Как отмечает RT, наиболее популярными месяцами для свадеб стали июль, август и сентябрь – в этот период поженились 377400 пар.
С апреля по июнь ЗАГСы зарегистрировали 222300 браков, с октября по декабрь – 208500. Наименее популярным у желающих вступить в брак оказалось начало года – с января по март свои отношения узаконили 158700 пар.
По данным ведомства, всего в прошлом году в России было заключено 967 тысяч браков.
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