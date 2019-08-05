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РИА Новости

В Магаданской области размыло ряд участков трассы Палатка — Кулу — Нексикан

08:56
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Инспектор ГИБДД . Архивное фото
МАГАДАН, 5 авг - РИА Новости, Людмила Щербакова. Дорожники в понедельник закрыли для проезда всех видов транспорта дорогу Палатка — Кулу — Нексикан в Магаданской области с 304 по 473 километры, трассу размыло дождями сразу на нескольких участках, сообщил РИА Новости представитель министерства дорожного хозяйства правительства региона.
Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о сильных дождях, которые ожидаются на Колыме. Они порекомендовали властям и дорожникам готовиться к возможной ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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"В Магадан дожди придут завтра. А на трассе Палатка — Кулу — Нексикан они идут уже несколько дней. Так что трасса размыта сразу на нескольких участках, серьезно пострадал один из мостов. Сейчас наши сотрудники выехали на место, оценивают ситуацию. Дорога с 304 километра полностью закрыта, проезда нет", - рассказал собеседник агентства.
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