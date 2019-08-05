Гидрологи понизили прогноз по уровню Амура у Хабаровска во время паводка

Мост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита-Хабаровск. Архивное фото

Мост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита-Хабаровск

ХАБАРОВСК, 5 авг - РИА Новости. Дальневосточный УГМС в понедельник скорректировал информацию по уровню реки Амур у Хабаровска и времени достижения пиковых значений – волна паводка достигнет города 12-14 августа, максимальный уровень будет 600 сантиметров.

Ранее сообщалось, что пик паводка у Хабаровска ожидается 8-10 августа с отметкой 630 сантиметров. При этих значениях будут подтоплены прибрежные улицы и жилые дома. В связи с угрозой паводка в большинстве районов Хабаровского края объявлен режим ЧС.

"У Хабаровска максимальный уровень ожидается 12-14 августа в 550-600 сантиметров, при неблагоприятном явлении в 450 сантиметров и опасном в 600 сантиметров. Превышение уровня ожидается у села Елабуга – 13-15 августа, он достигнет 520-580 при опасном явлении 550 сантиметров", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, в Еврейской автономной области 9-11 августа у села Нагибово будет достигнута опасная отметка с 1100 сантиметров, у Ленинского - до 930 сантиметров при опасном явлении для этой местности 850 сантиметров. К селу Нижнеспасское волна паводка с отметкой на полметра выше опасных значений подойдет 11-13 августа, там прогнозируется до 550 сантиметров.