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РИА Новости

Гидрологи понизили прогноз по уровню Амура у Хабаровска во время паводка

08:50
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита-Хабаровск
Мост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита-Хабаровск
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита-Хабаровск. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 5 авг - РИА Новости. Дальневосточный УГМС в понедельник скорректировал информацию по уровню реки Амур у Хабаровска и времени достижения пиковых значений – волна паводка достигнет города 12-14 августа, максимальный уровень будет 600 сантиметров.
Ранее сообщалось, что пик паводка у Хабаровска ожидается 8-10 августа с отметкой 630 сантиметров. При этих значениях будут подтоплены прибрежные улицы и жилые дома. В связи с угрозой паводка в большинстве районов Хабаровского края объявлен режим ЧС.
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"У Хабаровска максимальный уровень ожидается 12-14 августа в 550-600 сантиметров, при неблагоприятном явлении в 450 сантиметров и опасном в 600 сантиметров. Превышение уровня ожидается у села Елабуга – 13-15 августа, он достигнет 520-580 при опасном явлении 550 сантиметров", - говорится в сообщении.
Согласно прогнозу, в Еврейской автономной области 9-11 августа у села Нагибово будет достигнута опасная отметка с 1100 сантиметров, у Ленинского - до 930 сантиметров при опасном явлении для этой местности 850 сантиметров. К селу Нижнеспасское волна паводка с отметкой на полметра выше опасных значений подойдет 11-13 августа, там прогнозируется до 550 сантиметров.
Отмечается, что прогноз наивысших уровней Амура уточнен "с учетом планируемых сбросов Нижне-Бурейской ГЭС в пределах 5000 + 300 м3/с, стока реки Сунгари (КНР-прим.ред) 6000-7000 м3/с, реки Уссури 3000-4000 м3/с".
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Амур (река)ХабаровскОбщество
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