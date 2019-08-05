В Малайзии разыскивают пропавшую 15-летнюю ирландскую туристку

БАНГКОК, 5 авг – РИА Новости. Полиция Малайзии разыскивает 15-летнюю ирландскую туристку, пропавшую из гостиницы рано утром в воскресенье, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Полиция Малайзии разыскивает 15-летнюю ирландскую туристку, пропавшую из гостиницы рано утром в воскресенье, сообщает в понедельник интернет-версия газеты New Straits Times

Девушка, у которой "есть проблема с обучаемостью", приехала в Малайзию на отдых вместе с родными и пропала рано утром в воскресенье из бунгало, которое они занимали в гостинице в городе Серембан, в одном часе езды от столицы страны Куала-Лумпура, сообщает издание.

Газета ссылается на посты в социальных сетях, размещенные тетей пропавшей девушки, которая приехала вместе с ней на двухнедельный отдых, и местной полицией. По словам родственницы, исчезновение было обнаружено в 6.30 (2.30 мск) в воскресенье. Когда именно и как девушка покинула бунгало, родные определить не смогли. Полиция сообщает в Twitter, что поиски ведутся с использованием служебных собак. Поиски пока не принесли результатов, говорится в сообщении газеты.