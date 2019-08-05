В Малайзии разыскивают пропавшую 15-летнюю ирландскую туристку

БАНГКОК, 5 авг – РИА Новости. Полиция Малайзии разыскивает 15-летнюю ирландскую туристку, пропавшую из гостиницы рано утром в воскресенье, сообщает в понедельник интернет-версия газеты New Straits Times.
Девушка, у которой "есть проблема с обучаемостью", приехала в Малайзию на отдых вместе с родными и пропала рано утром в воскресенье из бунгало, которое они занимали в гостинице в городе Серембан, в одном часе езды от столицы страны Куала-Лумпура, сообщает издание.
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Газета ссылается на посты в социальных сетях, размещенные тетей пропавшей девушки, которая приехала вместе с ней на двухнедельный отдых, и местной полицией. По словам родственницы, исчезновение было обнаружено в 6.30 (2.30 мск) в воскресенье. Когда именно и как девушка покинула бунгало, родные определить не смогли. Полиция сообщает в Twitter, что поиски ведутся с использованием служебных собак. Поиски пока не принесли результатов, говорится в сообщении газеты.
Несмотря на ирландский паспорт, пропавшая девушка постоянно проживает с семьей в Лондоне. Ее мать – ирландка родом из Белфаста, а отец – гражданин Франции. Тетя пропавшей обращается через социальные сети к англоязычным читателям за помощью, сообщая, что родители девушки, также проживающие в гостинице, из которой она пропала, находятся в состоянии шока, и поэтому объявление о розыске пропавшей публикует она.