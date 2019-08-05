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РИА Новости

Президент Молдавии выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в США

08:36
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон выразил соболезнования главе США Дональду Трампу в связи с вооруженными нападениями в Эль-Пасо и Дейтоне и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
"Выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с вооруженными нападениями в ряде штатов, где в результате есть десятки погибших и раненых. От имени граждан Республики Молдова и от себя лично выразил наше глубокое сожаление и сочувствие семьям погибших, а раненым - скорейшего выздоровления", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что Молдавия решительно осуждает "подобные кровавые деяния" и выражает солидарность с властями Соединенных Штатов в их борьбе с насилием и ненавистью.
В субботу стрельба произошла в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса. В результате происшествия погибли 20 человек, ранены 26, многие из них в тяжелом состоянии. По словам губернатора штата Техас Грега Эбботта, операция по задержанию мужчины, открывшего стрельбу, длилась 21 минуту.
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Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в Дейтоне, штат Огайо. В результате погибли десять человек, включая стрелка, еще 27 пострадали. Полиция сообщила, что нейтрализовала стрелка менее чем за минуту.
Еще одна стрельба произошла той же ночью в Чикаго. Местное подразделение телеканала NBC со ссылкой на представителей полиции сообщило, что семь человек получили ранения в результате стрельбы, которую неизвестный открыл в парке на детской площадке.
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Игорь ДодонДональд ТрампМолдавияСШАВ мире
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