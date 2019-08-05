Президент Молдавии выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в США

КИШИНЕВ, 5 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон выразил соболезнования главе США Дональду Трампу в связи с вооруженными нападениями в Эль-Пасо и Дейтоне и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с вооруженными нападениями в ряде штатов, где в результате есть десятки погибших и раненых. От имени граждан Республики Молдова и от себя лично выразил наше глубокое сожаление и сочувствие семьям погибших, а раненым - скорейшего выздоровления", - написал Додон на своей странице в Facebook

Он подчеркнул, что Молдавия решительно осуждает "подобные кровавые деяния" и выражает солидарность с властями Соединенных Штатов в их борьбе с насилием и ненавистью.

В субботу стрельба произошла в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса. В результате происшествия погибли 20 человек, ранены 26, многие из них в тяжелом состоянии. По словам губернатора штата Техас Грега Эбботта, операция по задержанию мужчины, открывшего стрельбу, длилась 21 минуту.

Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в Дейтоне, штат Огайо. В результате погибли десять человек, включая стрелка, еще 27 пострадали. Полиция сообщила, что нейтрализовала стрелка менее чем за минуту.