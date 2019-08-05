Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T08:31Z
https://ria.ru/20190805/1557164178.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155597/05/1555970586_184:0:1185:563_1036x0_80_0_0_14fe75b969194ad4baa09db897dc2227.jpg
РИА Новости

Выпущенная из "китовой тюрьмы" косатка движется на север от Сахалина

08:31
326
© Фото : пресс-служба ВНИРОПлавник косатки
Плавник косатки
© Фото : пресс-служба ВНИРО
Плавник косатки. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 авг - РИА Новости. Самая маленькая выпущенная из "китовой тюрьмы" косатка Александра, за чью судьбу опасаются экологи, движется на север от Сахалина, сообщает Всероссийский НИИ океанографии.
Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Вторую группу из трех косаток выпустили 16 июля. Во ВНИРО сообщили, что эта группа разделилась: две старшие особи ушли далеко в море, а младшая – Александра – осталась у берега недалеко от района выпуска и кормилась у невода. Специалисты организовали наблюдение за ней. Позже ученые отмечали, что Александра находится у берегов Сахалина, удалившись от места выпуска на расстояние более 100 километров. Экологи сообщали о беспокойстве за судьбу этой косатки, так как она уже выпрашивала рыбу у рыбаков недалеко от места выпуска, и просили очевидцев не кормить ее и снимать на видео.
Третий этап выпуска на волю косаток из китовой тюрьмы. 1 августа 2019
1 августа, 16:37
Ученые заявили, что выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки объединились
"Согласно трекам, две крупные самки косаток из первого и второго выпусков находятся в районе Шантарских островов. Маленькая косатка Александра движется на север от Сахалина. Одна она или с дикими сородичами, пока сказать сложно. Визуально в этом районе мониторинг пока не ведется. Начнем мониторить с катамарана сразу после завершения третьего этапа выпуска животных 6-7 августа", - говорится в сообщении.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
401000
Обсудить 0
СахалинОбщество
Рекомендуем
Певец Вилли Токарев
Стала известна причина смерти Вилли Токарева
РИА
Новости
Авиабилеты и паспорта
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить в самолет
Ростов-на-Дону
Сильный ливень в Ростове повалил деревья и подтопил дома
Высокоскоростной поезд Сапсан
"Сапсан" сообщением Петербург – Москва задержали из-за гибели зацепера
Лента
новостей
Врач в медицинской маске
Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик
Полиция
Девочку, которую искали под Волгоградом четыре дня, нашли живой
Американская актриса Эшли Бенсон и модель Кара Делевинь
Модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей подругой
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Нижегородской области два человека погибли в ДТП
Вид на Москву
В Москве в понедельник ожидается аномально холодная погода
Третий этап выпуска на волю косаток из китовой тюрьмы. 1 августа 2019
Команда Greenpeace встретит косаток из "китовой тюрьмы" в Иннокентьевка
Самолет на взлетно-посадочной полосе
Резервный борт вылетел в Минводы, где экстренно сел самолет
Сотрудники МЧС во время проведения аварийно-восстановительных работ в Приморье
Мощный тайфун "Франциско" накроет Приморье 8 августа
Ноутбук
Данные 70 тысяч клиентов Бинбанка утекли в сеть, сообщил "Ъ"
Стресс
Психологи рассказали, как побороть эмоциональное выгорание
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Территорию Тулуна, пострадавшую от паводка, исключат из зоны заселения
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29ЦИК Украины пересчитала голоса на проблемном округе в Донецкой области
09:27В Челябинске после гибели животных в контактном зоопарке возбудили дело
09:21Энергетики восстановили газопровод в Коми после разрыва трубы и пожара
09:20Разработчик рассказал об испытаниях новейших бронемашин "Атлет"
09:19В Австралии не получали запрос США о размещении ракет средней дальности
09:14В ДНР из-за непогоды остались без света около четырех тысяч абонентов
09:13Компания в ХМАО после отказа в признании "ЮТэйр" банкротом подала новый иск
09:12В Вологодской области локализовали пожар на фанерном комбинате
09:12В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
09:11В Минтрансе не ожидают удорожания авиабилетов из-за переноса серверов
09:09СМИ сообщили о резком падении поставок российского угля на Украину
09:06Ученые разработают систему поиска пожароопасных участков с беспилотника
09:02В Крыму могут построить плавучий док для атомных ледоколов, сообщил "Ъ"
09:01Команда Greenpeace встретит косаток из "китовой тюрьмы" в Иннокентьевка
08:59Самолеты-разведчики ЦВО выявили 11 очагов возгорания леса в Сибири
08:57Названы самые популярные месяцы для свадеб в России
08:56В Магаданской области размыло ряд участков трассы Палатка — Кулу — Нексикан
08:51Роспотребнадзор с 2017 года нашел нарушения более в 135 партиях минералки
08:50Гидрологи понизили прогноз по уровню Амура у Хабаровска во время паводка
08:48В Малайзии разыскивают пропавшую 15-летнюю ирландскую туристку
Лента новостейМолния