Выпущенная из "китовой тюрьмы" косатка движется на север от Сахалина

ВЛАДИВОСТОК, 5 авг - РИА Новости. Самая маленькая выпущенная из "китовой тюрьмы" косатка Александра, за чью судьбу опасаются экологи, движется на север от Сахалина, сообщает Всероссийский НИИ океанографии.

Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Вторую группу из трех косаток выпустили 16 июля. Во ВНИРО сообщили, что эта группа разделилась: две старшие особи ушли далеко в море, а младшая – Александра – осталась у берега недалеко от района выпуска и кормилась у невода. Специалисты организовали наблюдение за ней. Позже ученые отмечали, что Александра находится у берегов Сахалина, удалившись от места выпуска на расстояние более 100 километров. Экологи сообщали о беспокойстве за судьбу этой косатки, так как она уже выпрашивала рыбу у рыбаков недалеко от места выпуска, и просили очевидцев не кормить ее и снимать на видео.

"Согласно трекам, две крупные самки косаток из первого и второго выпусков находятся в районе Шантарских островов. Маленькая косатка Александра движется на север от Сахалина. Одна она или с дикими сородичами, пока сказать сложно. Визуально в этом районе мониторинг пока не ведется. Начнем мониторить с катамарана сразу после завершения третьего этапа выпуска животных 6-7 августа", - говорится в сообщении.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.