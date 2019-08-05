Психологи рассказали, как побороть эмоциональное выгорание

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Справиться с эмоциональным выгоранием можно, развивая осознанность, повышая самооценку и учась заботиться о себе, при этом "выгореть" можно не только на работе, но и в отношениях с членами семьи или друзьями, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Почему люди "выгорают"?

"Эмоциональное выгорание – это хроническая история... это ощущение физического, эмоционального, психологического истощения, что-то сродни меланхолии... когда нет сил, когда ничего не хочется, не можется, и вообще у нас такое снижение скоростей происходит", - рассказала кандидат психологических наук, бизнес-тренер Кристина Иваненко.

Она отметила, что это комплексный процесс, и у него есть несколько стадий. На первой – человек сам себе не признается в том, что что-то не так, хотя ощущает это, затем возникает сильная усталость, может все время хотеться спать. На самом усугубленном уровне могут начаться психосоматические реакции, экзистенциальный кризис, затем апатия и невозможность что-то делать.

"Психологи считают, что основная причина эмоционального выгорания – это несоответствие между требованиями, которые предъявляются к человеку, и его реальными возможностями", - объяснила психотерапевт, кандидат психологических наук Виктория Барцалкина.

Симптомы "выгорания" свойственны не только конкретным людям, но и целым организациям, отметила она. Неблагоприятными показателями в этом смысле служат: повышенная утечка кадров, частые перекуры или перерывы на чай и кофе, конфликтность персонала, тяжелая психологическая атмосфера в коллективе, падение инициативы, гнев на руководство.

Что чувствуют "выгоревшие"?

Когда мы говорим об эмоциональном выгорании, это значит, что какая-то сторона жизни начала овладевать другими, пояснила Барцалкина. Она предложила образно представить нормальное состояние человека в виде стула, каждая из ножек которого отвечает за какую-то сферу жизни.

Так при эмоциональном выгорании одна из сфер, например, профессиональная, может негативно проецироваться на физическую, интеллектуальную, эмоциональную, социальную, духовную. Поскольку жить с негативными эмоциями постоянно невозможно, психика вытесняет их на подсознательный уровень. Там эти эмоции остаются и могут проявляться как психосоматические заболевания.

По этой причине к психологам часто приходят люди с жалобами на бессонницу, участившуюся мигрень, гастрит. В этом случае специалисты прорабатывают, в том числе, версию эмоционального выгорания.

По словам Иваненко, при выгорании человек чувствует себя "хомячком в колесе", не понимает, ради чего двигается, и буквально ощущает, как жизнь уходит сквозь пальцы.

Как перестать быть "хомяком в колесе"

"Как только мы чувствуем в себе какой-то раздрай, даже если внешне очень благополучная картинка, но для нас уже не так привлекательна деятельность, которой мы занимаемся... надо остановиться и понять, в чем проблема или с помощью психолога, или самому включить в себе осознанность", - посоветовала Иваненко.

Она пояснила, что каждый понимает: в случае усталости нужно набраться сил, но в "выгоревшем" состоянии то, что мы знаем, и то, что реально делаем, зачастую не совпадает. "Чтобы восстановить организм... надо сначала разобраться все-таки, в чем проблема, потому что иногда в таком состоянии настолько нет сил, что невозможно даже эти минимальные починки над собой сделать", - пояснила она.

Если проблема в том, что человек движется не по своему вектору - надо менять работу, искать в ней новые смыслы, переходить в другой отдел или брать большой тайм-аут. При этом важно понимать, что "выгорание" не относится только к профессиональной деятельности. "Работа" мамой или женой тоже может привести к "выгоранию", просто эта тема более табуирована, уточнила Иваненко.

Она также отметил, что некоторые компании нанимают коуча, чтобы бороться с "выгоранием", но на практике возникают трудности. Если тренер хороший и регулярно работает с людьми над осознанностью – через полгода могут уволиться и 20% сотрудников, которые понимают, что занимаются не своим делом.

Помочь также можно, сохраняя нормальный ритм работы, не давая колоссальные перегрузки, а также предлагая сотрудникам занятия спортом, тимбилдинг, отвлечение от основного вектора работы.

В качестве профилактики выгорания можно задавать себе вопросы: что я сейчас чувствую? почему я это чувствую? как я себе могу помочь выйти из этого состояния? - посоветовала Барцалкина.

Она также отметила, что тяжелее всего приходится людям с заниженной самооценкой, так как у них не сформировалось уважительное отношение к себе. "Мне как психотерапевту, часто приходится сталкиваться с тем, что люди абсолютно не задумываются над тем, как они заботятся о себе, в чем проявляется забота", - пояснила она.

В каждом индивидуальном случае нужно искать свое решение, добавила психотерапевт. Безусловно, в некоторых случаях нужно менять работу, подавать на развод. Но есть вероятность, что человек в таком состоянии может неадекватно воспринимать себя и свои возможности.