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РИА Новости

В Москве в понедельник ожидается аномально холодная погода

08:27
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на Москву
Вид на Москву
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид на Москву. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Аномально холодная погода и низкое атмосферное давление ожидаются в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня температурный режим будет на 8-10 градусов отставать от нормы. Будет преобладать облачная погода, при этом не обойдется без кратковременных дождей. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба. Это почти на 10 единиц ниже нормы. Температура аномально низкая. И такого затянувшегося холода не было за все время инструментальных наблюдений", - сказала Волосюк.
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Но она отметила, что речи о рекордах не идет, речь об отклонении среднесуточной температуры.
"Бывали провалы холода, как в 2017 году, но настолько холодно и такое продолжительное время в Москве не было последние 70 лет. Но это не рекордно. Минимальная температура в Москве была плюс 5,6 градусов, это было 5 августа 1960 года", - добавила Волосюк.
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