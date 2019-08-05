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РИА Новости

В Минфине США рассказали, когда вступят в силу новые санкции против России

08:23
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© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Новые санкции против России вступят в силу 26 августа, говорится в сообщении минфина США.
"Директива вступит в силу 26 августа 2019 года после периода уведомления конгресса, который необходим по закону CBW (закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его боевое применение от 1991 года - ред.)", - сообщает ведомство.
США 3 августа объявили о введении второго раунда санкций под предлогом применения Россией химического оружия в Солсбери. РФ это отрицает. Госдепартамент США изначально сообщал, что новые санкции вступят в силу 19 августа.
Второй пакет санкций США против России в рамках "дела Скрипалей" включает ограничения на госдолг и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ, МВФ не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать российское правительство не в рублях. Будут введены и дополнительные ограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники в рамках списка министерства торговли США.
При этом минфин США в субботу пояснил, что новые санкции США не распространяются на госкомпании.
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