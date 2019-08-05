Дожди в Якутии снизят задымленность из-за лесных пожаров, считают в МЧС

ЯКУТСК, 5 авг – РИА Новости. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в Якутии выпадут умеренные осадки, что, возможно, снизит задымленность в районах из-за лесных пожаров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

Ранее сообщалось, что, по данным Владивостокского филиала национального центра управления в кризисных ситуациях, на 4 августа в зону задымления попало 70 населенных пунктов в 12 муниципальных районах республики.

Как отметили в ведомстве, по прогнозу Якутского УГМС на 5 августа умеренные, местами сильные дожди на территории центральных, заречных, юго-западных и западных районов республики стабилизируют обстановку с дымом от лесных пожаров.

"В ближайшие сутки прогнозируется небольшие и местами умеренные осадки на юге, юго-востоке республики, что приведет к возможному снижению задымленности в данных районах. Из-за северного, северо-западного ветра сохраняется задымленность на территории Верхоянского, Жиганского, Эвено-Бытантайского, Ленского, Олекминского и Кобяйского районов", - информирует пресс-служба.