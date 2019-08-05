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РИА Новости

Дожди в Якутии снизят задымленность из-за лесных пожаров, считают в МЧС

08:21
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛиквидация пожаров в Красноярском крае
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЯКУТСК, 5 авг – РИА Новости. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в Якутии выпадут умеренные осадки, что, возможно, снизит задымленность в районах из-за лесных пожаров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
Ранее сообщалось, что, по данным Владивостокского филиала национального центра управления в кризисных ситуациях, на 4 августа в зону задымления попало 70 населенных пунктов в 12 муниципальных районах республики.
Как отметили в ведомстве, по прогнозу Якутского УГМС на 5 августа умеренные, местами сильные дожди на территории центральных, заречных, юго-западных и западных районов республики стабилизируют обстановку с дымом от лесных пожаров.
"В ближайшие сутки прогнозируется небольшие и местами умеренные осадки на юге, юго-востоке республики, что приведет к возможному снижению задымленности в данных районах. Из-за северного, северо-западного ветра сохраняется задымленность на территории Верхоянского, Жиганского, Эвено-Бытантайского, Ленского, Олекминского и Кобяйского районов", - информирует пресс-служба.
"В медицинские организации обращений от населения на отравление угарным газом не поступало. Случаев отравлений продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано", - добавили в МЧС.
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