В Запорожской области целый город остался без горячей воды из-за долгов

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Город Энергодар в Запорожской области Украины остался без горячей воды из-за долга в размере более 1,8 миллиона гривен (более 71,4 тысячи долларов), сообщила пресс-служба горсовета.

В городе проживают почти 54 тысячи человек.

"Из-за низкого уровня оплаты услуг водоснабжения и водоотведения возникла значительная задолженность КП "Тепловодоканал" за потребленную электроэнергию… Общая сумма долга - 1 миллиона 826 тысяч гривен. В связи с этим с 1 августа в Энергодаре прекращена подача горячей воды в жилые дома, объекты и предприятия", - говорится в сообщении на сайте горсовета.

Решено провести заседание депутатов, на котором будет вынесен вопрос о предоставлении помощи "Тепловодоканалу" в размере 10 миллионов гривен (391,5 тысячи долларов).