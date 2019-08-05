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РИА Новости

В Запорожской области целый город остался без горячей воды из-за долгов

08:21
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Город Энергодар в Запорожской области Украины остался без горячей воды из-за долга в размере более 1,8 миллиона гривен (более 71,4 тысячи долларов), сообщила пресс-служба горсовета.
В городе проживают почти 54 тысячи человек.
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"Из-за низкого уровня оплаты услуг водоснабжения и водоотведения возникла значительная задолженность КП "Тепловодоканал" за потребленную электроэнергию… Общая сумма долга - 1 миллиона 826 тысяч гривен. В связи с этим с 1 августа в Энергодаре прекращена подача горячей воды в жилые дома, объекты и предприятия", - говорится в сообщении на сайте горсовета.
Решено провести заседание депутатов, на котором будет вынесен вопрос о предоставлении помощи "Тепловодоканалу" в размере 10 миллионов гривен (391,5 тысячи долларов).
"В кратчайшие сроки должен решиться вопрос погашения задолженности по выплате заработной платы на коммунальных предприятиях города. Кроме этого, будет усилена работа с населением по погашению долгов за предоставленные услуги", - добавили в сообщении.
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