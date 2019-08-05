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РИА Новости

Мэрия Тель-Авива окрасилась в цвета флага США

08:18
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© РИА Новости / И. Носов / Перейти в фотобанкВид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив
© РИА Новости / И. Носов
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Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. Фасад мэрии израильского города Тель-Авив минувшей ночью окрасился цветами флага США в знак скорби по десяткам жертв вооруженных нападений в американских городах.
Стрельба в торговом центре Эль-Пасо, штат Техас, унесла в субботу жизни 20 человек, еще десять, включая стрелка, погибли при схожих обстоятельствах в Дейтоне, штат Огайо.
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
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"Здание мэрии Тель-Авива зажглось цветами флага Соединенных Штатов после ужасающей стрельбы в Дейтоне и Эль-Пасо. Наши мысли и молитвы с народом США, всеми, кто пострадал в этих атаках", - сообщил муниципалитет.
Такое выражение солидарности стало традицией для второго по величине города Израиля, его деловой столицы и самого популярного средиземноморского курорта. В ответ на крупные теракты за рубежом фасад мэрии Тель-Авива уже "одевался" в цвета испанского, французского, египетского, британского флагов и российский триколор.
Соболезнования от имени правительства и народа Израиля накануне выразил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. "Я шлю соболезнования семьям, потерявшим родных, пожелания выздоровления раненым и выражаю солидарность со скорбью американского народа", - сказал он.
Полиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
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