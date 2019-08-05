Южная Корея потратит $6,5 миллиарда для снижения зависимости от Японии

ТОКИО, 5 авг - РИА Новости. Южная Корея планирует крупномасштабные инвестиции, чтобы к 2024 году отказаться от зависимости некоторых отраслей промышленности от поставок материалов и компонентов из Японии, сообщает в понедельник южнокорейское информационное агентство Южная Корея планирует крупномасштабные инвестиции, чтобы к 2024 году отказаться от зависимости некоторых отраслей промышленности от поставок материалов и компонентов из Японии, сообщает в понедельник южнокорейское информационное агентство Рёнхап

По его данным, инвестиции на сумму 7,8 триллионов вон (6,47 миллиардов долларов) будут направлены на освоение производства сотни наименований стратегически важной продукции.

"Мы повысим конкурентоспособность отраслей по производству таких материалов, компонентов и оборудования", - приводит Рёнхап заявление министра экономики и финансов Республики Корея Хон Нам Ги.

В июле Япония исключила Южную Корею из списка государств, которые пользуются наиболее благоприятными условиями для закупок японских наноматериалов двойного назначения. Это произошло на фоне попыток Сеула добиться от японских компаний компенсаций за использование принудительного труда корейцев во время колониального господства Японии в Корее в 1910-1945 годах.

Как заявил министр промышленности Южной Кореи Сон Юн Мо, правительство сфокусировано на поиске путей решения таких проблем, как зависимость от какой-то другой страны.

По данным Рёнхап, торговый дефицит Южной Кореи в торговле с Японией в 2018 году составил 24,1 миллиарда долларов, из которых 22,4 миллиарда потрачены на закупку промышленных материалов, запчастей и оборудования.