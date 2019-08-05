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РИА Новости

Глава администрации Гонконга не будет уходить в отставку из-за протестов

07:26
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© REUTERS / Tyrone SiuУчастники протеста в Гонконге. 3 августа 2019
Участники протеста в Гонконге. 3 августа 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
ПЕКИН, 5 авг – РИА Новости. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что не собирается уходить в отставку из-за протестов.
"Когда вопрос касается благополучия семи миллионов человек, то я и мои коллеги обязаны твердо стоять на своих позициях", - заявила Лэм на пресс-конференции.
Она осудила действия демонстрантов, которые выражают свои идеи с помощью насилия и игнорируют права и свободы других людей.
"Некоторые бросали кирпичи и коктейли с зажигательной смесью, брали в осаду полицейские участки и блокировали работу рельсового транспорта. Некоторые бросили государственный флаг в море, призывая к "славной революции" в Гонконге. Эти действия бросают вызов принципу "одна страны, две системы", угрожают процветанию и стабильности Гонконга", - заявила Лэм.
Ее заявление прозвучало на фоне транспортного коллапса, который в понедельник устроили противники законопроекта об экстрадиции, и общегородской забастовки, где, как ожидается, примут участие около 500 тысяч человек.
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В понедельник утром протестующие заблокировали дороги и туннели, а также нарушили движение рельсового транспорта и автобусов, чтобы вынудить правительство выполнить их требования. Организаторы акции планируют помешать жителям города добраться до работы в бизнес-районах города. Протесты сказались и на работе международного аэропорта Гонконга, в котором уже отменены боле 100 рейсов.
Критики акции заявляют, что такое масштабное нарушение работы во всех сферах бизнеса - от ресторанов до авиации - нанесет огромный ущерб международной репутации Гонконга, который гордится своей стабильностью и мировым уровнем сервиса. Требования протестующих остаются прежними, они выступают за полный отзыв поправок к законопроекту об экстрадиции и расследования в отношении действий полицейских во время протестов.
Масштабные протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
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