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РИА Новости

В Минобороны рассказали о тушении пожаров в Красноярском крае и Приангарье

07:17
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПоследствия лесных пожаров в Красноярском крае
Последствия лесных пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 550 тонн воды сбросили военные РФ в районы природных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области с утра понедельника, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"С утра 5 августа самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России совершили 10 вылетов, выполнив сброс 420 тонн воды. Экипажи вертолетов Ми-8 совершили 10 вылетов и 27 сбросов воды, всего - 135 тонн воды", - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны сообщили, что авиация ведомства за четыре дня ликвидировала лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на площади 753 тысячи гектаров.
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