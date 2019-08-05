В Минобороны рассказали о тушении пожаров в Красноярском крае и Приангарье

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 550 тонн воды сбросили военные РФ в районы природных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области с утра понедельника, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"С утра 5 августа самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России совершили 10 вылетов, выполнив сброс 420 тонн воды. Экипажи вертолетов Ми-8 совершили 10 вылетов и 27 сбросов воды, всего - 135 тонн воды", - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что авиация ведомства за четыре дня ликвидировала лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на площади 753 тысячи гектаров.