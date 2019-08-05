ЯКУТСК, 5 авг – РИА Новости. Количество лесных пожаров в Якутии за сутки уменьшилось на 15 очагов, площадь – на 292 854 гектара, лесопожарная обстановка остается сложной, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По оперативным данным Авиалесоохраны, в Якутии действует 101 природный пожар на общей площади 919 696 гектар, из них на обслуживаемой территории проводится тушение 12 природных пожаров на территории восьми районов на общей площади 1 195 гектаров. Крупных пожаров нет. В зоне контроля - 89 природных пожаров.

"За сутки количество пожаров уменьшилось на 15 очагов, площадь пожаров уменьшилась на 292 854 гектара", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что по данным Владивостокского филиала национального центра управления в кризисных ситуациях на 4 августа, в зону задымления попали 70 населенных пунктов в 12 муниципальных районах республики.

На тушение лесных пожаров привлекались 920 человек и 96 единиц техники, в том числе от МЧС России - 123 человека и 4 единицы техники.

В Алданском районе находится аэромобильная группировка ГУ МЧС по Якутии. В Сунтарском и Усть-Алданском районах работают спасатели ГУ МЧС по Камчатскому краю. Для координации действий сил по тушению природных пожаров в Нюрбинском и Сунтарском районах работает межведомственная рабочая группа правительства республики под руководством премьера Владимира Солодова.