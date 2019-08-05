ЯКУТСК, 5 авг – РИА Новости. Количество лесных пожаров в Якутии за сутки уменьшилось на 15 очагов, площадь – на 292 854 гектара, лесопожарная обстановка остается сложной, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
По оперативным данным Авиалесоохраны, в Якутии действует 101 природный пожар на общей площади 919 696 гектар, из них на обслуживаемой территории проводится тушение 12 природных пожаров на территории восьми районов на общей площади 1 195 гектаров. Крупных пожаров нет. В зоне контроля - 89 природных пожаров.
"За сутки количество пожаров уменьшилось на 15 очагов, площадь пожаров уменьшилась на 292 854 гектара", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что по данным Владивостокского филиала национального центра управления в кризисных ситуациях на 4 августа, в зону задымления попали 70 населенных пунктов в 12 муниципальных районах республики.
На тушение лесных пожаров привлекались 920 человек и 96 единиц техники, в том числе от МЧС России - 123 человека и 4 единицы техники.
В Алданском районе находится аэромобильная группировка ГУ МЧС по Якутии. В Сунтарском и Усть-Алданском районах работают спасатели ГУ МЧС по Камчатскому краю. Для координации действий сил по тушению природных пожаров в Нюрбинском и Сунтарском районах работает межведомственная рабочая группа правительства республики под руководством премьера Владимира Солодова.
На территории региона создана группировка авиации МЧС России. Базируются два самолета Бе-200 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС в Мирном и Якутске. За сутки самолетами произведено 26 сбросов и слито 167,5 тонн воды, чтобы не допустить распространения огня от природных пожаров на населенные пункты в Сунтарском и Усть-Алданском районах. Два вертолета Ми-8 с водосливным устройством Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России дислоцируются в поселке Батагай Верхоянского района и в селе Сунтар Сунтарского района. За сутки проведено четыре сброса и слито 20 тонн воды.