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РИА Новости

В шести районах Приморья объявили угрозу вспышки АЧС

07:01
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСвиньи в стойле
Свиньи в стойле
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Свиньи в стойле. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 авг - РИА Новости. Власти Приморья после обнаружения очага африканской чумы свиней в одном из хозяйств объявили угрожаемой зоной шесть районов региона, сообщается на сайте краевой администрации.
Власти Приморья 1 августа ввели режим ЧС в Пограничном районе Приморья из-за обнаружения в одном из хозяйств африканской чумы свиней. Заболевание было обнаружено на ферме недалеко от автоперехода с КНР Сосновая Падь 31 августа.
"Определить второй угрожаемой зоной 100 километров от территории хозяйства ИП ГКФХ Бирючковой О.В. (где нашли чуму – ред.), Пограничный муниципальный район, Ханкайский муниципальный район, Хорольский муниципальный район, Октябрьский муниципальный район, Уссурийский городской округ, Михайловский муниципальный район: до перекрестка федеральной трассы, села Осиновка, села Ляличи", - говорится в распоряжении на сайте администрации.
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Первой угрожаемой зоной определен лесной массив в радиусе 10 километров от территории хозяйства, где нашли чуму.
Как сообщает администрация Уссурийска, ветеринары обследовали около 17 тысяч животных в районе.
"В Уссурийске вспышек пока не зафиксировано", - сообщают власти города.
В фермерском хозяйстве Пограничного района, где обнаружено заболевание поголовья свиней, были уничтожены 70 голов.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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