Япония выразила протест России из-за учений на Курилах

ТОКИО, 5 авг - РИА Новости. Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

По его словам, Токио собирает информацию о маневрах, которые планируются с пятого по десятое августа.

"Наращивание российского военного присутствия на северных территориях не соответствует нашей позиции и неприемлемо", - подчеркнул Суга.

Ранее глава МИД Сергей Лавров в ответ на озабоченность Японии из-за военной активности России на Южных Курилах заявлял, что вооруженные силы действуют на своей территории.

Курильский вопрос

Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мира с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.