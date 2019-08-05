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РИА Новости

Япония выразила протест России из-за учений на Курилах

06:59
11426
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкОстров Кунашир
Остров Кунашир
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Остров Кунашир. Архивное фото
ТОКИО, 5 авг - РИА Новости. Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
По его словам, Токио собирает информацию о маневрах, которые планируются с пятого по десятое августа.

"Наращивание российского военного присутствия на северных территориях не соответствует нашей позиции и неприемлемо", - подчеркнул Суга.

Ранее глава МИД Сергей Лавров в ответ на озабоченность Японии из-за военной активности России на Южных Курилах заявлял, что вооруженные силы действуют на своей территории.
Японские школьники с флагами Японии и Китая. 2005 год
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Курильский вопрос

Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мира с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В ноябре 2018 года в Сингапуре прошла встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ. Стороны договорились ускорить переговорный процесс на основе Совместной декларации 1956 года, что является серьезной уступкой со стороны Японии.
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ЯпонияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Странные японцы, соседней миролюбивой стране, которая на своей территории проводит мероприятия по укреплению мира в регионе, высказывают недовольство, аж кушать не могут, а американцам, которые испытали на них, как на подопытных кроликах ядерное оружие и находятся на их суверенной территории, только поклоны и пресмыкание.
5 августа, 08:19
Геннадий Solo
3600000
Я почитал между строк. Кроме усилившегося давления на Россию со всех сторон и нашего ответа : "Пошли все на фиг" -я там ничего не прочел.
5 августа, 07:45
прпавел рябышев
2032000
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