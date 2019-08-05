Мощный тайфун "Франциско" накроет Приморье 8 августа

"В связи с прогнозируемым выходом тропического шторма "Франциско" на северо-запад Японского моря и дальнейшим смещением вблизи Южного побережья, утром и днём 8 августа, ночью 9 августа, в Приморье ожидаются сильные, местами очень сильные дожди с количеством осадков 50 миллиметров и более", - говорится в сообщении ведомства.