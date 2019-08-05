В аэропорту Гонконга отменили более ста рейсов из-за протестов и забастовки

ПЕКИН, 5 авг – РИА Новости. Более 100 авиарейсов отменены в международном аэропорту Гонконга из-за протестов и общегородской забастовки, сообщают гонконгские СМИ со ссылкой на администрацию аэропорта.

Ранее сообщалось, что в аэропорту будет функционировать только одна взлетно-посадочная полоса.

По данным СМИ, к настоящему времени в аэропорту уже отменены более 100 вылетов и прилетов, в основном это рейсы авиакомпаний Cathay Pacific и Hong Kong Airlines.

Администрация аэропорта в опубликованном заявлении сообщила, что в понедельник "обстоятельства" могут отразиться на работе аэропорта и посоветовала пассажирам ехать в аэропорт только после того, как время их рейса подтверждено.

В понедельник утром протестующие заблокировали дороги и туннели, а также нарушили движение рельсового транспорта и автобусов, чтобы вынудить правительство выполнить их требования. Организаторы акции планируют помешать жителям города добраться до работы в бизнес-районах города.