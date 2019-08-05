СМИ: в России может появиться новый способ получения зарплат

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В России планируют ввести новый способ получения заработной платы. Об этом пишет В России планируют ввести новый способ получения заработной платы. Об этом пишет “Российская газета” со ссылкой на Центробанк.

Предполагается, что работник сможет требовать перечисления зарплаты на любую банковскую карту через систему быстрых платежей. Как пояснили в Альфа-Банке, выступившем инициатором законопроекта, данный механизм позволит избавить работников от "зарплатного рабства", связанного с выбором работодателем банка для зарплатного проекта, при котором сотрудники остаются без многих преимуществ - хорошего кэшбэка, процентов на остаток зарплаты, бонусов и льгот.

В случае если система будет внедрена, сотруднику предложат привязать карту платежной системы "Мир" к своему номеру телефона. При этом при переводе средств работодатель не будет знать, какой банк выбрал работник.

При этом в Центробанке отметили, что важно не просто обеспечить перечисление зарплаты, но и выработать механизм возврата ошибочно зачисленных денег.

Система, позволяющая россиянам переводить деньги по номеру телефона, была запущена в феврале, среди участников: ВТБ, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Ак барс", Райффайзенбанк, платежный сервис Qiwi, Совкомбанк и РНКО "Платежный центр" - оператор платежной системы "Золотая корона".