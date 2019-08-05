Глава Гонконга заявила, что район на грани "очень опасной" ситуации

ПЕКИН, 5 авг – РИА Новости. Масштабное нарушение порядка в Гонконге во имя отдельных политических требований создают в Гонконге очень опасную ситуацию, заявила в понедельник глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.

"Такие масштабные нарушения во имя отдельных политический требований или движение несотрудничества серьезным образом подорвали закон и порядок в Гонконге, толкая наш город, который мы все любим и который многие из нас помогали строить, на грань очень опасной ситуации", - заявила журналистам Кэрри Лэм.

Она подчеркнула, что правительство Гонконга будет решительно защищать закон и порядок в районе.

"Мы все любим Гонконг, и многие из нас сделали вклад в его стабильность и процветание… Наступило время сказать нет хаосу и насилию", - добавила политик.

Заявление Лэм прозвучало на фоне транспортного коллапса, который в понедельник устроили противники законопроекта об экстрадиции, и общегородской забастовки, где, как ожидается, примут участие около 500 тысяч человек.

В понедельник утром протестующие заблокировали дороги и туннели, а также нарушили движение рельсового транспорта и автобусов, чтобы вынудить правительство выполнить их требования. Организаторы акции планируют помешать жителям города добраться до работы в бизнес-районах города. Протесты сказались и на работе международного аэропорта Гонконга, в котором будет работать лишь одна взлетно-посадочная полоса.