Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T06:10Z
https://ria.ru/20190805/1557162511.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155714/19/1557141938_0:107:3007:1798_1036x0_80_0_0_a0809b8a5f760501fbf2d6a5125a9c40.jpg
РИА Новости

Глава Гонконга заявила, что район на грани "очень опасной" ситуации

06:10
1382
© REUTERS / Kim Kyung-HoonБаррикады во время протеста в Гонконге, Китай. 3 августа 2019
Баррикады во время протеста в Гонконге, Китай. 3 августа 2019
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
ПЕКИН, 5 авг – РИА Новости. Масштабное нарушение порядка в Гонконге во имя отдельных политических требований создают в Гонконге очень опасную ситуацию, заявила в понедельник глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.
"Такие масштабные нарушения во имя отдельных политический требований или движение несотрудничества серьезным образом подорвали закон и порядок в Гонконге, толкая наш город, который мы все любим и который многие из нас помогали строить, на грань очень опасной ситуации", - заявила журналистам Кэрри Лэм.
Она подчеркнула, что правительство Гонконга будет решительно защищать закон и порядок в районе.
"Мы все любим Гонконг, и многие из нас сделали вклад в его стабильность и процветание… Наступило время сказать нет хаосу и насилию", - добавила политик.
Участники протеста в Гонконге. 3 августа 2019
05:05
В Гонконге демонстранты устроили транспортный коллапс
Заявление Лэм прозвучало на фоне транспортного коллапса, который в понедельник устроили противники законопроекта об экстрадиции, и общегородской забастовки, где, как ожидается, примут участие около 500 тысяч человек.
В понедельник утром протестующие заблокировали дороги и туннели, а также нарушили движение рельсового транспорта и автобусов, чтобы вынудить правительство выполнить их требования. Организаторы акции планируют помешать жителям города добраться до работы в бизнес-районах города. Протесты сказались и на работе международного аэропорта Гонконга, в котором будет работать лишь одна взлетно-посадочная полоса.
Критики акции заявляют, что такое масштабное нарушение работы во всех сферах бизнеса - от ресторанов до авиации - нанесет огромный ущерб международной репутации Гонконга, который гордится своей стабильностью и мировым уровнем сервиса. Требования протестующих остаются прежними, они выступают за полный отзыв поправок к законопроекту об экстрадиции и расследования в отношении действий полицейских во время протестов.
Участники протеста в Гонконге. 3 августа 2019
Вчера, 14:53
Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона протестующих
41315233
Обсудить 1
ГонконгКитайВ мире
Рекомендуем
Врач в медицинской маске
Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик
РИА
Новости
Карты национальной платежной системы Мир
СМИ: в России может появиться новый способ получения зарплат
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп назвал причиной массовых расстрелов в США психические заболевания
Международный аэропорт Гонконга
В аэропорту Гонконга отменили более ста рейсов из-за протестов и забастовки
Лента
новостей
Участники протеста в Гонконге. 3 августа 2019
В Гонконге демонстранты устроили транспортный коллапс
Молоко в бутылках
Чешский производитель молока оценил убытки от российского продэмбарго
Хабаровский край
Ворота дамбы в Хабаровске решили экстренно засыпать из-за паводка
Остров Кунашир
Япония выразила протест России из-за учений на Курилах
Вид Земли с МКС
СМИ: Япония создает военно-космическое подразделение
Певец Вилли Токарев
Стала известна причина смерти Вилли Токарева
Военно-транспортный самолет Ан-26 вооруженных сил Украины
В Сети высмеяли украинских военных, "потопивших" подлодку в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Участники протеста в Гонконге. 3 августа 2019
Глава администрации Гонконга не будет уходить в отставку из-за протестов
Магазин
Ответные меры РФ привели к падению в Чехии закупочных цен на фрукты на 20%
Авиабилеты и паспорта
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить в самолет
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29ЦИК Украины пересчитала голоса на проблемном округе в Донецкой области
09:27В Челябинске после гибели животных в контактном зоопарке возбудили дело
09:21Энергетики восстановили газопровод в Коми после разрыва трубы и пожара
09:20Разработчик рассказал об испытаниях новейших бронемашин "Атлет"
09:19В Австралии не получали запрос США о размещении ракет средней дальности
09:14В ДНР из-за непогоды остались без света около четырех тысяч абонентов
09:13Компания в ХМАО после отказа в признании "ЮТэйр" банкротом подала новый иск
09:12В Вологодской области локализовали пожар на фанерном комбинате
09:12В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
09:11В Минтрансе не ожидают удорожания авиабилетов из-за переноса серверов
09:09СМИ сообщили о резком падении поставок российского угля на Украину
09:06Ученые разработают систему поиска пожароопасных участков с беспилотника
09:02В Крыму могут построить плавучий док для атомных ледоколов, сообщил "Ъ"
09:01Команда Greenpeace встретит косаток из "китовой тюрьмы" в Иннокентьевка
08:59Самолеты-разведчики ЦВО выявили 11 очагов возгорания леса в Сибири
08:57Названы самые популярные месяцы для свадеб в России
08:56В Магаданской области размыло ряд участков трассы Палатка — Кулу — Нексикан
08:51Роспотребнадзор с 2017 года нашел нарушения более в 135 партиях минералки
08:50Гидрологи понизили прогноз по уровню Амура у Хабаровска во время паводка
08:48В Малайзии разыскивают пропавшую 15-летнюю ирландскую туристку
Лента новостейМолния