Авиация Минобороны провела аэрофотосъемку пожароопасных районов Сибири

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Самолеты Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе разведки в трех регионах Сибири провели аэрофотосъемку пожароопасных районов в понедельник, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Два самолета Ту-142 вылетели с авиабазы морской авиации в Приморском крае. Полет осуществлялся над территорией Хабаровского края, северными районами Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края. В ходе полета была сделана аэрофотосъемка пожароопасных районов", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что экипажи провели в воздухе около 10 часов, пролетев более семи тысяч километров. Полученные в ходе полетов данные переданы в оперативный штаб развернутой в Красноярске авиационной группировки Минобороны России.