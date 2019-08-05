Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T06:04Z
https://ria.ru/20190805/1557162484.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154954/76/1549547681_0:339:3037:2047_1036x0_80_0_0_90c186d50861a40dd267c789c0acdfc3.jpg
РИА Новости

Авиация Минобороны провела аэрофотосъемку пожароопасных районов Сибири

06:04
470
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкТУ-142
ТУ-142
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
ТУ-142 . Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Самолеты Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе разведки в трех регионах Сибири провели аэрофотосъемку пожароопасных районов в понедельник, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Два самолета Ту-142 вылетели с авиабазы морской авиации в Приморском крае. Полет осуществлялся над территорией Хабаровского края, северными районами Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края. В ходе полета была сделана аэрофотосъемка пожароопасных районов", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что экипажи провели в воздухе около 10 часов, пролетев более семи тысяч километров. Полученные в ходе полетов данные переданы в оперативный штаб развернутой в Красноярске авиационной группировки Минобороны России.
Ранее в Минобороны сообщили, что авиация ведомства за четыре дня ликвидировала лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на площади 753 тысячи гектаров.
Ликвидация пожаров
03:50
Морская авиация ТОФ провела разведку очагов крупных пожаров в ДФО
1400000
Обсудить 0
Лесные пожары в Сибири в 2019 годуСибирский ФОПроисшествия
Рекомендуем
Ликвидация пожаров
Морская авиация ТОФ провела разведку очагов крупных пожаров в ДФО
РИА
Новости
Затопленные дома
В Хабаровском крае более 20 огородов подтоплены паводками
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп назвал причиной массовых расстрелов в США психические заболевания
Лесные пожары
Количество лесных пожаров в Якутии за сутки уменьшилось на 15 очагов
Лента
новостей
Баррикады во время протеста в Гонконге, Китай. 3 августа 2019
Глава Гонконга заявила, что район на грани "очень опасной" ситуации
Последствия лесных пожаров в Красноярском крае
В Минобороны рассказали о тушении пожаров в Красноярском крае и Приангарье
Карты национальной платежной системы Мир
СМИ: в России может появиться новый способ получения зарплат
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
В России за сутки ликвидировали более 30 лесных пожаров
Лесные пожары в Красноярском крае
Самолеты-разведчики ЦВО выявили 11 очагов возгорания леса в Сибири
Участники протеста в Гонконге. 3 августа 2019
В Гонконге демонстранты устроили транспортный коллапс
Хабаровский край
Ворота дамбы в Хабаровске решили экстренно засыпать из-за паводка
Скорая помощь в Китае
Жертвами селя в центральном Китае стали девять человек
Паводок
Десятки дач на островах под Хабаровском ушли под воду
Вид Земли с МКС
СМИ: Япония создает военно-космическое подразделение
Сотрудники МЧС во время проведения аварийно-восстановительных работ в Приморье
Мощный тайфун "Франциско" накроет Приморье 8 августа
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29ЦИК Украины пересчитала голоса на проблемном округе в Донецкой области
09:27В Челябинске после гибели животных в контактном зоопарке возбудили дело
09:21Энергетики восстановили газопровод в Коми после разрыва трубы и пожара
09:20Разработчик рассказал об испытаниях новейших бронемашин "Атлет"
09:19В Австралии не получали запрос США о размещении ракет средней дальности
09:14В ДНР из-за непогоды остались без света около четырех тысяч абонентов
09:13Компания в ХМАО после отказа в признании "ЮТэйр" банкротом подала новый иск
09:12В Вологодской области локализовали пожар на фанерном комбинате
09:12В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
09:11В Минтрансе не ожидают удорожания авиабилетов из-за переноса серверов
09:09СМИ сообщили о резком падении поставок российского угля на Украину
09:06Ученые разработают систему поиска пожароопасных участков с беспилотника
09:02В Крыму могут построить плавучий док для атомных ледоколов, сообщил "Ъ"
09:01Команда Greenpeace встретит косаток из "китовой тюрьмы" в Иннокентьевка
08:59Самолеты-разведчики ЦВО выявили 11 очагов возгорания леса в Сибири
08:57Названы самые популярные месяцы для свадеб в России
08:56В Магаданской области размыло ряд участков трассы Палатка — Кулу — Нексикан
08:51Роспотребнадзор с 2017 года нашел нарушения более в 135 партиях минералки
08:50Гидрологи понизили прогноз по уровню Амура у Хабаровска во время паводка
08:48В Малайзии разыскивают пропавшую 15-летнюю ирландскую туристку
Лента новостейМолния