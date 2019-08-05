СМИ: Япония создает военно-космическое подразделение

ТОКИО, 5 авг - РИА Новости. Правительство Японии намерено создать в 2020-м году военно-космическое подразделение Сил самообороны в связи с активизацией использования космоса в оборонных целях другими странами, в том числе США, Россией и Китаем, сообщила в понедельник японская газета " Правительство Японии намерено создать в 2020-м году военно-космическое подразделение Сил самообороны в связи с активизацией использования космоса в оборонных целях другими странами, в том числе США, Россией и Китаем, сообщила в понедельник японская газета " Иомиури ".

По данным газеты, ожидается, что новое подразделение из 70 человек будет размещено на военно-воздушной базе Сил самообороны в городе Футю к западу от Токио. План его создания был составлен в декабре 2018 года.

"Японское правительство в настоящее время работает над системой космического слежения с земли, используя высокочувствительный радар и оптический телескоп, ее эксплуатация ожидается с 2023 года", - говорится в сообщении.

Главная задача подразделения, как ожидается, будет состоять в том, чтобы, используя эту систему, следить за космическим мусором, угрозами атак или помех со стороны спутников других стран.

Поскольку такого опыта у Сил самообороны Японии не было, после создания подразделения его сотрудники будут направлены на тренинги в вооруженные силы США и японское аэрокосмическое агентство JAXA

Отмечается, что изначально планы создания военно-космического подразделения были на 2022 год, однако работу было решено ускорить.

Как сообщает издание, США планируют создать свои космические войска до 2020 года, то есть практически одновременно с Японией, в чем Токио видит большие возможности для взаимодействия с американскими вооруженными силами в космическом пространстве.