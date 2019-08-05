Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни. Об этом сообщает таблоид В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни. Об этом сообщает таблоид Daily Mail

В январе 2018 года 16-летний Валентино Эродоту, проживающий в пригороде Лондона, стал испытывать резкую боль и жжение в области груди. Позднее у юноши возникли трудности при движении. Затем Эродоту лишился возможности ходить и начал передвигаться на инвалидной коляске.

Врачи пытались лечить его от гастрита, но это не помогло. Позднее медики предположили наличие у пациента синдрома хронической усталости и глютеновую атаксию. Однако лечение от этих заболеваний также не увенчалось успехом.